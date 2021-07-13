嘉義區免試入學榜首留故鄉升學 錄取第一志願永慶高中

全國高中職免試入學放榜，嘉義區免試入學超額比序榜首、東石國中畢業生涂詠程，決定留在故鄉升學，錄取第一志願嘉義縣立永慶高中，未來攻讀大學中醫系，以成為中醫師為志向。

涂詠程選擇永慶就近入學，有感於永慶近2年都有學長姊入學醫學系、中醫系與頂尖大學，加上社區高中在繁星甄選具相對優勢，不用花費通學時間等因素，讓他深信就讀社區高中可以很「威」！

東石國中校長黃國軍說，師生與有榮焉，涂詠程在校表現亮眼，除當選模範生代表，也代表學校參加全縣國語文競賽，榮獲字音字形組全縣第一名，是主動積極、品學兼優好學生。

永慶校長蘇淵源表示，涂詠程首選永慶，去年底涂代表嘉縣參加字音字形組全國語文競賽，曾與永慶代表隊師生相處數日，當時他就對永慶老師專業、認真及學生熱情、積極，印象深刻。

縣長翁章梁說，以往嘉縣優秀學生面臨高中入學，寧可舟車勞頓也要選擇相鄰嘉市明星學校，縣立2所完全中學，在校長辦學認真領導下，近年學生各領域表現亮眼，持續增班擴充辦學量能，嘉縣免試入學榜首留家鄉永慶，為教育夥伴打了一劑強心針。

教育處代理處長李美華指出，近年多元升學管道，對社區高中生有保障，嘉縣高中畢業生進入頂尖大學就讀，無論知識水準與心理特質，不受城鄉差距或學校類型影響，表現亮眼，讓國中畢業生增多選擇。 嘉義區免試入學超額比序榜首、東石國中畢業生涂詠程(左)決定留在故鄉升學，錄取第一志願嘉義縣立永慶高中，與母親及永慶校長蘇淵源(右)開心合影。圖／蘇淵源提供

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