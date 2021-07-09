指考明年起改每科45級分 台大教授憂:無法篩選適合學生

大學指考明年起更名「分科測驗」，每科計分由100分改為45級分，且將共同科目國文、英文及數乙刪除。立委高虹安、陳椒華今與教育界代表舉行記者會呼籲，教育部勿倉促改制，台大電資學院院長張耀文也擔憂，恐使考試分發大亂、超額錄取，無法篩選出適合的學生。

張耀文表示，教育部與招聯會模擬分發結果與台大模擬不同，過去台大理工科系就曾因學測數學鑑別度低，最後僅能以國、英當最終篩選標準，許多高科技產業亦擔憂未來護國神山優勢不再。

張耀文也建議，若改制的初衷為良好的考試比序，可採用全世界通用的Pr值制。學測與指考核心精神不同，一個測驗基本能力，一個是加深加廣，若都採用級分制，將不利有專才的學生選育，而有利通才學生。

高虹安指出，理解教育部立意良善，但分科測驗刪除國、英、數乙考科，該三科改採學測分數，恐加強一試定終身隱憂，級分制也恐造成考試分發難以排序，若出現級分相同者，將導致超額錄取，同時易失去鑑別度，如去年學測數學滿級分人數達1萬4千多人，今年大幅縮水為1558人，「考試制度不該像吹汽球一樣，忽大忽小！」

陳椒華表示，108課綱實施以來，高中生已面對學習內容及學習歷程制度的變革，短期不宜再針對考招制度進行大規模調整，反觀美國SAT考試制度已運作多年、未見大幅度的變革，呼籲教育部及招聯會應致力維持現狀，否則將對學生及教師造成極大影響，並應公開透明相關資料與會議紀錄，舉辦公聽會，莫使政策貿然上路。

與會高中老師代表認為，分科測驗刪除國、英及數乙，不考就不讀的情況將會更嚴重，影響高三下學習完整性，且招聯會宣稱改制能減輕考生壓力，但改成級分制反因級分差距擴大而使考生壓力更大，且社區高中跟明星高中結構不同，多數社區高中學生在學測就會考上學校，明星高中學生則是指考比例較高。

教育部高教司專委周弘偉回應，分科測驗45級分106年就已拍板定案，教育部也在6月底邀請相關教師、家長團體及高中端代表召開座談會，7月12日亦將開會討論。招聯會則以跳高跳遠的比賽為例，級分制是不同科目中換算出相對位置，較具公平性，也較能銜接學測與分科測驗的分數，且根據模擬資料，不會有超額錄取的情況，還是會持續蒐集相關意見，反映給會員學校。

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