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疫情數位學習不中斷 嘉義縣多元媒體引領兒少連結世界

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣社會局輔導的「小衛星課後照顧班-嘉義縣福池關懷協會」，以多元化遠距教學帶來陪伴支持力量，讓孩子隨時隨地都可參與優質、有趣的線上學習，孩子學得開心，家長也能放心工作。圖／嘉縣府提供
嘉義縣社會局輔導的「小衛星課後照顧班-嘉義縣福池關懷協會」，以多元化遠距教學帶來陪伴支持力量，讓孩子隨時隨地都可參與優質、有趣的線上學習，孩子學得開心，家長也能放心工作。圖／嘉縣府提供

全台防疫三級延長，漫長暑假到來，補習班、安親班停課，嘉義縣社會局輔導的「小衛星課後照顧班-嘉義縣福池關懷協會」，以多元化遠距教學帶來陪伴支持力量，讓孩子隨時隨地都可參與優質、有趣的線上學習，孩子學得開心，家長也能放心工作。

社會局說，疫情下，孩子無法外出與人互動，探索世界，為防止孩子在遠距教學長期抗戰中，失去學習興趣、團體互動出現消極或被動的無力，輔導數位學習。

福池關懷協會利用遠距教學後的時間，規畫直播或互動式教學影片，將博物館、美術館和動物園帶到孩子面前，透過活動帶領者設計多元線上互動學習課程，搭配生動的肢體語言，音樂律動及豐富圖片，再結合民間盛開的課外資源培養兒少閱讀素養，寓教於樂。

社會局輔導18個民間團體（服務據點涵蓋13鄉鎮）以公私協力模式辦理的「兒少及家庭社區支持服務」在疫情期間關懷不間斷，針對有急迫性需求的弱勢家庭，部分兒少服務據點提供無接觸送餐服務及提供物資；各服務據點也透過每日電訪，時時關心在家學習的孩子，一旦發現需要幫助便給予及時協助或轉介相關資源，給予最大支持力量共度困境。

縣長翁章梁呼籲，疫情急迫，在家團結防疫守台灣同時，民眾可善用各項線上資源或各團體資源包，照顧家人，為辛苦的照顧者分擔壓力。

嘉義縣社會局輔導的「小衛星課後照顧班-嘉義縣福池關懷協會」，以多元化遠距教學帶來陪伴支持力量，讓孩子隨時隨地都可參與優質、有趣的線上學習，孩子學得開心，家長也能放心工作。圖／嘉縣府提供
嘉義縣社會局輔導的「小衛星課後照顧班-嘉義縣福池關懷協會」，以多元化遠距教學帶來陪伴支持力量，讓孩子隨時隨地都可參與優質、有趣的線上學習，孩子學得開心，家長也能放心工作。圖／嘉縣府提供

遠距教學 疫情 嘉義

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