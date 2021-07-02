中原遭控欠薪連吞3罰單 校方不服、提訴願再槓教育部

中原大學今年6月遭披露違法私自不續聘教師並欠薪，兩度遭教育部開罰。台灣高等教育產業工會今再指出，該名教師至今仍遭遭學校欠薪、新學期未排課，教育部日前也祭出第3張罰單，開罰中原大學35萬元，也成全國首例，呼籲教育部應對受罰兩次以上卻未改善的學校啟動「解聘校長」程序，才能以正視聽。

中原大學稍早發聲明澄清，該名教師為「短聘」教師，聘期屆滿後，片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職。學校已提行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議；另已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」訴訟，全案已進入司法程序。

高教工會表示，過去四年來收到多位中原大學的會員投訴，稱學校以莫須有原因，命令教師辦理「自願離職」，侵害教師工作權益。曾有個案曾召開記者會披露，但直到今日，仍有一位教師迄今已遭欠薪16個月，教育部也已認定中原大學違法，但延遲超過1年才開罰，至今仍沒拿出其他積極作法。

高教工會指出，該案揭露至今已經過一個月，該名受害教師仍繼續遭欠薪、新學期亦未獲排課。教育部僅於今年6月21日對中原大學祭出「第三張罰單」，開罰35萬元，卻遲遲未依「私校欠薪處理SOP」啟動「解聘校長」程序，使得中原大學只需拿學生學雜費來因應罰單，毫無改正意願，學校高層也無人需對此負責。

中原大學則重申，學校並無以莫須有原因命令教師辦理「自願離職」，該名教師為中原大學之「短聘」教師，聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職，聘期中也無欠薪情事。

中原大學表示，針對此案，中原大學已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議，尚未有審議結果；亦已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序，將完全遵照司法判決結果，依法進行後續處置。

高教工會指出，環球科技大學欠薪案於109年10月遭教育部第一次裁罰10萬時，即祭出「解聘校長」重懲，要求此案比照辦理。教育部則表示，兩案情事不同，將依「教師待遇條例」第23條規定裁罰中原大學，並將按次處罰至學校改善為止；而學校如有違反私校法第43條第2項規定事項，也會依法辦理。

教育部也說，依「私立學校法」第55條規定，學校倘違反本法或有關教育法規，經學校主管機關糾正或限期整頓改善，屆期仍未改善者，將諮詢私立學校諮詢會意見，停止部分獎勵、補助、或停止部分或全部班級之招生，該案已循規定評估提送私校諮詢會討論。

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