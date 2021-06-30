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「末代指考生」確診怎麼辦？潘文忠：7月14日公布應變方案

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠。圖／教育部提供
教育部長潘文忠。圖／教育部提供

今年有4.1萬考生報名大學指考，受新冠肺炎疫情影響，教育部日前宣布今年指考延後到7月28至30日舉行。但多個教師團體、家長團體皆表示，考生若確診無法參加，將沒有補考可參加，且今年是舊課綱最後一屆，影響甚巨。教育部長潘文忠今表示，大學招聯會已決議要提供入學補救措施，適用對象及執行細節，將於指考前兩周，也就是7月14日正式對外公告。

教育部今日下午舉行部務會報，潘文忠會前接受媒體聯訪。談及指考應變措施，潘文忠表示，全國88考分區，均勻分佈在各縣市，合計有2610試場，其中也包含多個防疫備用試場，並將試場人數從42人調降為20人，讓考生保持1.5公尺距離，中午用餐也要架設隔板，已將防疫提升到最高規格。

至於考生若被匡列為居家檢疫、居家隔離，或是自主健康管理但採檢結果未出爐者，潘文忠表示，這類考生將比照110大學學測，提供隔離試場與獨立動線，供考生應試；若為確診考生，潘文忠表示，招聯會已召開指考緊急會議討論，原則同意針對指考期間如因確診配合防疫未能應試者提供補救措施，相關方案會在7月14日對外公布。

另外，指揮中心日前已同意讓指考試務人員施打疫苗，不少大學考區報名踴躍。潘文忠表示，這8000多名試務人員將會優先施打疫苗，預計會在7月初這幾天完成疫苗施打，教育部會跟試務中心、指揮中心保持聯繫，確保在安全下進行考試。

不少教師團體與家長團體皆憂慮，考生若確診無法參加，影響甚巨。全國教師工會總聯合會日前表示，本屆高三是舊課綱的最後一次指考，如果無法專案處理，這些學生將面臨與過去顯然不同的課綱內容與升學方式。

全國十二年國教家長聯盟也表示，不幸確診的考生將會失去今年上大學的機會，對考生是雙重打擊，淪為「次等學生」，呼籲教育部採取多元入學的方式。

全國高級中學家長大聯盟也說，確診者超過萬人，若不慎染疫絕非學生所願，考生若確診已屬慘狀，苦讀三年竟無法應考，這對舊課綱最後一屆的末代高三考生、重考生及家長們而言，無疑更是雪上加霜的痛苦打擊。

指考 潘文忠 教育部

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