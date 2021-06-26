快訊

遭亂倫強暴又被迫賣淫 法國弒夫女當庭獲釋！

Delta病毒攻進「總統故鄉」 屏縣府篩檢、打疫苗急滅火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市華德福非營利幼兒園明起招生 每月學費不到2500元

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市華德福非營利幼兒園與周邊環境結合，圖為模擬圖。圖／新竹市政府提供
新竹市華德福非營利幼兒園與周邊環境結合，圖為模擬圖。圖／新竹市政府提供

新竹市華德福非營利幼兒園新建工程如火如荼，進度已達8成，採木構造與自然塗料打造森林教室，市府指出，明天（27日）起先行招生，設籍在竹市的學童皆可報名，招生採線上登記、抽籤，每月學費不到2500元，共計招收120位幼兒，預計8月底開學。

華德福教育以自然教育為主，課程與教學內容依該年齡層孩子的需求設計，主張給予孩子「真實」經驗與感受，盼照顧學童身心靈需求。市府教育處指出，凡設籍新竹市認同華德福理念者皆可報名，具有優先入園資格（低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民等）學生明起登記報名，入學免繳費用，一般生則於29日登記。

市長林智堅說，新竹市積極推動新校園運動，讓學生有具美學、安全的學習環境。103學年率先設立全台首座公辦公營的華德福實驗學校，去年再投入4.4億元，新建華德福國中小學全新校舍，向下扎根設立幼兒園，希望讓新竹市的華德福教育更加完備。

華德福幼兒園找來水牛建築師團隊設計，校舍順應地形、打破傳統方形格局，並以木構造、自然塗料打造森林教室，內部牆面大量留白，讓孩子自由上色，「自己的教室自己畫」，教室外更有大片草地空間讓孩子貼近自然。

教育處指出，因應防疫，將採線上報名及抽籤。有興趣家長可參加幼兒園辦的線上招生說明會，簡章可至華德福非營利幼兒園官方網站 https://reurl.cc/O04beR  或新竹市公共化幼兒園招生系統 http://kids.hc.edu.tw/ischool/publish_page/170/  下載。

教育處也提醒，若學童已錄取其他公立及非營利幼兒園，家長須通知原錄取園所，並辦理放棄入園程序，簡附放棄入園資格切結書，才能報名華德福非營利幼兒園。登記人數超過應收120名名額時，將採抽籤方式決定。

新竹市華德福非營利幼兒園校舍順應地形、打破傳統方形格局，與周邊環境結合，圖為模擬圖。圖／新竹市政府提供
新竹市華德福非營利幼兒園校舍順應地形、打破傳統方形格局，與周邊環境結合，圖為模擬圖。圖／新竹市政府提供
新竹市華德福非營利幼兒園新建工程已經拆除鷹架。圖／取自新竹市華德福非營利幼兒園臉書
新竹市華德福非營利幼兒園新建工程已經拆除鷹架。圖／取自新竹市華德福非營利幼兒園臉書

幼兒園 新竹 低收入戶

延伸閱讀

疫苗殘劑怎麼打？林智堅建議中央考量施打公平原則

竹市連6天零確診 累計34例剩10人住院治療

竹市疫苗站湧愛心便當、點心 洗衣店免費幫洗志工背心

竹市連7天+0破功 1對母子到桃園探親後染疫

相關新聞

疫情難熬 補習班雪崩頂讓潮

五月十八日三級警戒至今超過一個月，補習班出現雪崩式頂讓潮，淪為教育「慘」業。補習教育協會表示，政府六月初推出的紓困方案審...

影／萌！ 51幼生「童言童語」道謝：醫護人員辛苦了

全國疫情嚴峻，三級防疫警戒三度延長，醫護、警消人員守在第一線，阻擋疫情不再蔓延，醫療量能也備受考驗。一群幼兒園老師自主發...

王惕吾先生新聞獎學金 9月16日起受理申請

聯合報系文化基金會第二十八屆王惕吾先生新聞獎學金，將於九月十六日起受理申請，今年上傳的指定短文是「我覺得什麼公...

因應暑假閱讀需求大增 台南44處圖書館7月起開放取書

三級警戒延長到7月12日，台南市公共圖書館期間都配合閉館，不過因應暑假到來，市府文化局長葉澤山表示，為了滿足親子及民眾研...

竹市華德福非營利幼兒園明起招生 每月學費不到2500元

新竹市華德福非營利幼兒園新建工程如火如荼，進度已達8成，採木構造與自然塗料打造森林教室，市府指出，明天（27日）起先行招...

「晒基隆」專刊達人領路探索文化與日常 線上旅遊巷弄文化

基隆市政府觀光及城市行銷處今天發行「晒基隆」專刊，有紙本及電子書兩種，以達人領路的方式，帶領讀者深入採集基隆人記憶，探索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。