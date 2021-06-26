竹市華德福非營利幼兒園明起招生 每月學費不到2500元

新竹市華德福非營利幼兒園新建工程如火如荼，進度已達8成，採木構造與自然塗料打造森林教室，市府指出，明天（27日）起先行招生，設籍在竹市的學童皆可報名，招生採線上登記、抽籤，每月學費不到2500元，共計招收120位幼兒，預計8月底開學。

華德福教育以自然教育為主，課程與教學內容依該年齡層孩子的需求設計，主張給予孩子「真實」經驗與感受，盼照顧學童身心靈需求。市府教育處指出，凡設籍新竹市認同華德福理念者皆可報名，具有優先入園資格（低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民等）學生明起登記報名，入學免繳費用，一般生則於29日登記。

市長林智堅說，新竹市積極推動新校園運動，讓學生有具美學、安全的學習環境。103學年率先設立全台首座公辦公營的華德福實驗學校，去年再投入4.4億元，新建華德福國中小學全新校舍，向下扎根設立幼兒園，希望讓新竹市的華德福教育更加完備。

華德福幼兒園找來水牛建築師團隊設計，校舍順應地形、打破傳統方形格局，並以木構造、自然塗料打造森林教室，內部牆面大量留白，讓孩子自由上色，「自己的教室自己畫」，教室外更有大片草地空間讓孩子貼近自然。

教育處指出，因應防疫，將採線上報名及抽籤。有興趣家長可參加幼兒園辦的線上招生說明會，簡章可至華德福非營利幼兒園官方網站 https://reurl.cc/O04beR 或新竹市公共化幼兒園招生系統 http://kids.hc.edu.tw/ischool/publish_page/170/ 下載。

教育處也提醒，若學童已錄取其他公立及非營利幼兒園，家長須通知原錄取園所，並辦理放棄入園程序，簡附放棄入園資格切結書，才能報名華德福非營利幼兒園。登記人數超過應收120名名額時，將採抽籤方式決定。 新竹市華德福非營利幼兒園校舍順應地形、打破傳統方形格局，與周邊環境結合，圖為模擬圖。圖／新竹市政府提供 新竹市華德福非營利幼兒園新建工程已經拆除鷹架。圖／取自新竹市華德福非營利幼兒園臉書

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