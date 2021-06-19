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疫苗現「緩打潮」 教育人員喊快核備名冊想列候補

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國各地75歲長者開打AZ疫苗，但卻陸續傳出有長者疑似因施打疫苗後死亡，因此出現長輩「緩打潮」，不少接種站根本不用排隊，許多還沒排入優先序位者想「搶打」。示意圖，非新聞當事人。圖／新竹市政府提供
全國各地75歲長者開打AZ疫苗，但卻陸續傳出有長者疑似因施打疫苗後死亡，因此出現長輩「緩打潮」，不少接種站根本不用排隊，許多還沒排入優先序位者想「搶打」。示意圖，非新聞當事人。圖／新竹市政府提供

全國各地75歲長者開打AZ疫苗，但卻陸續傳出有長者疑似因施打疫苗後死亡，因此出現長輩「緩打潮」，不少接種站根本不用排隊，許多還沒排入優先序位者想「搶打」。教育部先前表示，高中職以下學校教職員工與校內工作人員，以及幼兒園托育人員，都是第七順位的公費疫苗施打對象，也已送出相關名單。有幼教團體呼籲，指揮中心應加快速度核備名冊，讓教學現場的工作者能去做候補登記，避免疫苗被浪費。

中華民國幼教總會理事長洪懿聲表示，指揮中心建議，醫療院所可準備備用名單，提供第1類至第7類人員接種，但目前學校及幼兒園及托嬰中心，仍未接獲教育部及衛福部來函通知核備名冊結果。

洪懿聲說，學校及幼兒園目前仍須協助家長托育照顧服務，建議教育部及衛福部函文通知，各高中職以下學校教職員工與校內工作人員，以及幼兒園、托嬰中心托育人員，可事先向各縣市武漢肺炎疫苗合約接種院所預約登記，並讓合約接種院所可提前準備備用名單。

洪懿聲表示，當接種狀況有變動、疫苗突然剩太多時，還能即時找到符合接種資格的人前來接種，不致造成疫苗突然剩餘，而衍生浪費情事。

教育部表示，指揮中心已將「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列入第七類「維持國家安全及社會機能正常運作」對象，疫苗施打將配合指揮中心指示，逐步規畫施打對象。

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