輔英科大校安人員被抓去做軍訓室業務 教部查確有違規

台灣高等教育產業工會近來卻接獲輔英科大會員集體檢舉，發現校方竟違規挪用獲教育部補助的學輔校安專業人力，要求其轉做學校「招生業務」或「軍訓室業務」，甚至有5名相關人員因拒絕配合被違法解雇。據教育部調查，發現輔英科大將2名校安人員移去負責大專儲備軍官（ROTC）業務，未安排校安值勤，有違相關規定，將視情節輕重，減少、追繳或停止當年度或次年度該校獎補助款，目前正在簽核作業中，也已糾正學校，後續會再追蹤改善情形。

高教工會今日偕同輔英科大校安人員代表出面召開線上記者會，公開輔英科大挪用政府補助學輔人力的狀況，校方因勞資協調業務變更缺乏共識，一次違法解僱5位校安人員。

教育部學特司長吳林輝受訪時表示，今年三月有派員到學校實地調查，包含訪談軍訓室主任及五位校安人員，談完後確認五位校安人員中，其中有兩位被學校安排大專儲備軍官業務，沒有做校安執勤，跟原先進用校安人員計畫不合，將視情節輕重，減少、追繳或停止當年度或次年度該校獎補助款，目前正在簽核作業中。

吳林輝表示，大專儲備軍官雖屬學務處業務的一環，但與學校提報的計畫類別不符合，若學校想調整計畫內容，可依照程序報部，變更人員類別就可以，但學校沒有報部，教育部已經發函糾正學校。

教育部表示，校安人員係由學校依其需求招聘，學校係雇主，校安人員係勞工，適用勞基法，若有涉及勞資問題，均依勞基法第11條及第12條規定辦理，校安人員可依勞基法，向所在地勞工單位申請救濟。

高教工會質疑輔英科大拿學輔專案的政府補助聘人，實際上卻去做毫無關聯的招生工作。教育部表示，校安人員主要職責在維護校園安全，協處各項校園安全事件，不得挪為他用，倘違反規定經查屬實或辦理情形不佳，視情節輕重減少、追繳或停止當年度或次年度該校獎補助款。

教育部說，因應教育制度轉型，大專學務與輔導更顯重要，為瞭解各校辦理成效，針對各校辦理情形進行書面審查，若有異常則進行實地訪視，以督導各校落實辦理。

輔英科大則否認上述指控，表示學輔人員進行ROTC服務及輔導業務一切合法，且5名校安人員多方提告檢舉，經3個多月調解未果，因此校方依勞基法終止勞動契約，基於良善雇用原則並以資遣方式解聘，獲教育部核備在案。針對離職校安人員於各媒體發出的言論及影片影響校譽者，學校將保留法律追訴權。

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