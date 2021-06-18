新北公立高中職優先免試入學今放榜 錄取率23.12％

110學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學管道於今日下午2時於各招生學校網站放榜，錄取生須於6月21日上午9時至11時以線上或傳真方式報到，相關訊息可至「110學年度新北市立公立高級中等學校優先免試入學網站」及「新北市中等教育資源網」查詢。

本次招生學校計31所、名額2,724名，而各國中學生報名人數為11,575人(不含教育會考補考生)，共錄取一般生2,677人(含經濟弱勢生40人)，總錄取率為23.12％；在特殊生外加名額2%部分亦錄取96人。

教育局提醒，今日下午2時30分至3時30分受理申請錄取結果複查，21日上午9時至11時正取學生以線上或傳真方式報到，未報到視同放棄；各招生學校網站於同日中午12時30分公布備取生報到人數及線上辦理備取作業連結，下午2時至2時30分各招生學校以線上視訊方式進行備取學生唱名遞補報到，各招生學校教務處將提供詳細辦理時程。若已報到學生想參加基北區免試入學志願選填分發，務必要在公立優免簡章規定時間內以線上或傳真的方式聲明放棄錄取資格。

另外，國中會考補考生增額錄取則於6月21日下午7時放榜，當日下午7時30分至8時受理申請錄取結果複查，22日上午9時至11時以線上或傳真方式辦理報到，未報到視同放棄，相關訊息可至公立優先免試入學網站查詢。

教育局長張明文表示，為落實在地就學政策，讓國中九年級學生有機會就近選擇優質社區高中職優先入學，符合十二年國教理念、落實「在地就學」的精神。此外，高中職學校皆開出優免招生名額至少1%的經濟弱勢學生名額，鼓勵弱勢家庭學業優異學子優先入學，並為達到「足額錄取」的原則增列備取生名額。

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