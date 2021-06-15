擴散型還是保險型？從「東大特訓班」看懂人性 剖析你適合哪種學習法

在經過疫情延期之下，大學指考預計將在七月底登場，學子們還有一個多月的時間做最後衝刺。然而唸書這種事情，並不是時間花得多，就能夠看到成效，最近就有日本媒體，參考日劇「東大特訓班2」及原著漫畫的橋段，分析該怎麼依據自身狀況，調整出最有效率的唸書方式。

日本媒體「現代ビジネス」報導，根據「東大特訓班」劇中的分析，認為人的性格初次可以分成「擴散型」與「保險型」兩種大方針。好比說，在閱讀書籍時，如果是一本好好讀完之後才會換下一本的，那就屬於「保險型」的人。相對的，如果選擇喜歡就讀，不一定要等看完才去找新作的，就是「擴散型」的人。

報導指出，「擴散型」的人會對自己有興趣的東西躍躍欲試，總是迫不及待想嘗試新的東西。這類人適合在周圍能得到其他刺激的地方用功，例如咖啡店或者圖書館。另外他們不擅長制訂綿密的計畫，因此較適合設定成一星期、一個月的目標，在不拘泥過程細節下完成即可。偶爾挑戰比較超出自己能力的參考書或習題，更能夠刺激自我。

至於「保險型」的人，則是腳踏實地累積，為避免失敗謹慎前進的類型。這類人需要精密的計畫，一步步按部就班完成，並藉著努力有所回報帶來成就感。適合的唸書場所則是自己房間等習慣的地方為佳。保險型的人在意自己的評價，因此最好找到與自己志同道合的伴一起努力。唸書的部分，則從基礎開始做起，慢慢提升是最理想的。

有的人唸書適合按部就班，有的人適合挑戰超出能力範圍的習題。圖擷取自 twitter

除此之外，「東大特訓班」中還引用教育學博士小林惠智所提出的「FFS理論」，再進一部細分5種類型的性格。FFS指的是「Five Factors & Stress」，旨在將人的特性分成5個因素，並將其與壓力數值化，進一步歸納理解個性。這5個因素分別是：

凝縮性：固定、加強的能力泉源（堅持自我） 相容性：接受外部刺激的能力泉源（身段柔軟） 辨別性：能分辨正反兩面的能力泉源（黑白分明） 擴散性：願意主動分享的能力泉源（主動大方） 保險性：為了維持良好狀態而做出調整的能力泉源（踏實前進）

這5個因子，其中4種因子的多寡，可以透過簡易版本的測驗來判別。以下12個問題中，如果回答「是的」為4分，「有點是」為3分，「不算是」為1分、「不是」為0分。題目為：

1.面對意見不合的朋友，即使吵起來也要說服他 2.有情緒低落的朋友，會想做些什麼讓他開心點 3.「有靈感啦！」的時候不加多想，做就對了 4.照計畫按部就班前進 5.常常把「有這麼做的必要」掛在嘴邊 6.聽到不同的想法會覺得「原來如此，這麼說也有道理」 7.在組織內缺乏地位，就會移架別處 8.與同伴在一起就會感到安心 9.為了負起責任，會把同伴跟後輩的工作往身上攬 10.如果狀況與環境改變，即使決定好的事情也能做出調整 11.常常被說「什麼都沒在想呢」 12.曾被說過「很細心做事情井井有條」 這12題之中，第「1、5、9」題的合計分數為A，第「2、6、10」題的合計分數為B，第「3、7、11」的合計分數為D，第「4、8、12」的合計分數為D。

如果是A分數最高的人，代表「凝縮性」最高。這類人比較頑固，對自己認定的事情不輕言退讓。同時，這類人也有強大的使命感、責任感，只要認定是對的事情就不吝惜去做。適合明確訂立考試目標、參考名人、成功者，以及身邊優秀前輩的作法。因為自己堅持過強，所以比起上補習班，不如自己用功。

如果是B分數最高的人，代表「相容性」最高。這類人容易全盤接受他人的見解，處事柔軟，不過也過於在意他人的看法，會因為想幫助他人強求自己。適合以憧憬的人為目標、與人結伴打拚，以「如果考上就能幫助到誰誰誰」的想法奮鬥。不過因為人多嘴雜，需要明確劃分意見該聽誰的，才不會讓應考計畫變成多頭馬車。

如果是D分數最高的人，代表「擴散性」最高。這類人有著旺盛的行動力，想要打破目前的狀態，擅長從零開始起步，但也對既有事物容易厭倦。適合尋求在唸書中刺激，如嘗試新學到的唸書方法、挑戰難題等等，並一次找尋大量參考書籍，從中挖掘適合自己的那本。為避免厭倦，可以訂立榜樣，計畫保持彈性，可以以5天為單位設立目標。

如果是E分數最高的人，代表「保險性」最高。這類人喜歡按部就班做事，要一步步地慢慢往上爬，才會感到心理踏實。也有著不擅長應付變化，或有時無法掌握時機的缺陷。適合和大家一起用功，固定每天的行程，按自己的能力範圍內訂定詳細的唸書計畫。切忌不可一下子跳級太多，如果失敗的話，信心很可能會大受打擊。

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