拼出夢想圖畫 愛心伸援澎湖離島兒童課輔班

新冠肺炎影響全球，改變了你我的生活，衝擊人們的生活與經濟活動。致力於解決東南亞兒童與婦女就業等問題的「台灣希望之芽協會」協會創辦人從中看到國際 NGO 的機會與挑戰，經歷十多年深耕東南亞的弱勢服務及醫療衛生延伸外交觸角後，引領豐富的服務經驗回到了台灣，從非營利事業組織負責人的視角出發，看見台灣離島偏鄉兒童的需要，為台灣社會加油打氣成了新的使命-台灣就是我們的家，我們將經歷新的挑戰，NGO更應該站出來做價值溝通，因為 NGO 的存在就是為了反饋社會問題。

在社會遭遇危機的時候，更需要 NGO 在各個受衝擊的角落去保護我們的孩子，希望大家可以理解 NGO 工作的重要性，對社會的長期承諾，希望讓更多企業知道、願意共襄盛舉，透過企業社會責任(CSR)改寫台灣這片福爾摩沙的新契機。

國際 NGO「台灣希望之芽協會」重新找回家鄉生活的步調，疫情就像一面鏡子映照台灣社會的體質，讓大家開始反思整個偏鄉教育，我們覺得這是一個機會，從澎湖偏鄉開始帶著台灣去想像未來的教育。

所以台灣偏鄉缺乏什麼？缺資源、缺老師、缺補助、缺「愛」，除了硬體補助之外，老師的愛與陪伴才可能是真正的關鍵。學校的資源及力量非常有限，孩子們需要更長期的資助，也需要更多社會團體、企業以及個人的陪伴與支持。

偏鄉和都會區學童在生活照顧、學習資源、家庭陪伴上有明顯落差，因為單親、隔代教養、經濟......等家庭困境。

「台灣希望之芽協會」邀請您一起展開兒童的夢想拼圖，一片一片拼起資助人的善力量，彙成偏鄉兒童心中幸福的圖畫。因為我們相信，透過教育是幫助孩子重現燦爛未來的一線生機，唯有給每個弱勢兒童公平受教的機會，才可以幫助他們脫離貧窮，實現每個小小的夢想！讓台灣希望之芽協會國際 NGO 關懷經驗和愛心資源能發揮最大價值。

10 年前，一群牙醫界菁英義診團遇見來自澳洲社工碩士(創辦人許毓丕醫師與余慈薰 Sally)，攜手走進國際，透過新世代的觀點和行動，獻上一己之力，看見東南亞當地的需求，首先結合寶島義工團志工協助西哈努克省醫療中心興建工程，開啟深耕柬埔寨的契機，並於 2010 年 12 月創立「台灣希望之芽協會」一個關心東南亞兒童與婦女的非營利組織，致力於透過「教育」和「培養專業技能」讓兒童與婦女終結貧窮的惡性循環。

協會在偏鄉的社區服務工作迄今不曾間斷，更籌辦象臂女童來台醫療援助專案、孤兒院與暹粒教會米糧捐助工作，隨之 投入當地兒童的教育援助及輔導婦女就業，5 年後，希望之芽將腳步再延伸，在當地建置「希望之芽職業訓練中心」，以協助農村婦女技職培訓，認識自己潛在的天賦才能，擁有屬於他們最自在的人生。

邀請您一起展開離島兒童的夢想拼圖，一片一片拼起資助人善的力量，援助「澎湖離島兒童課輔班」，勾勒與拼出離島兒童心中幸福的圖畫。因為我們相信，透過教育是幫助孩子重現燦爛未來的一線生機。然而陪伴孩子們成長，一起探索自我、找到自我，讓孩子在知識、心理層面都有所成長才是最重要的！

拼出一片片屬於離島兒童的夢想，『陪伴』他們一起共同成長。圖片提供／台灣希望之芽協會

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