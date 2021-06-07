新生代暢銷作家張西： 夢想不是坐上去就擁有，回歸初衷才走得長久！

畢業季到來，有人正在築夢的路上，有些人仍裹足不前。2018年起連續三年登上「誠品」年度十大華文作家，與張曼娟、蔣勳並列的新生代作家張西，24歲畢業不久就一炮而紅。但席捲而來的卻是外界的批評與自我徬徨，張西如何持續敢夢？

今年29歲的張西，是2016年出道的新生代散文與小說作家。或許很多人對這名字還不熟，但在書店排行榜上，她早已是「出書就大賣」的票房保證。

張西曾連續三年霸榜誠品、博客來、金石堂。

2016年出道作《把你的名字曬一曬》，蟬聯各大通路暢銷榜50週；2018年推出的限量版《朝朝暮暮》，開賣當天就完售；2018年起，連續三年霸榜博客來、誠品、金石堂年度暢銷作家，在去年誠品「2020年度十大華文作家」榜上，與張西並列同一排的，是大師級的張曼娟、蔣勳、龍應台。

不只在實體書市暢銷，從網路起家的張西，IG每次發文只有一句心情隨筆，沒有美圖美照、也不走心靈雞湯，日記般的單純文字，卻累積超過31.6萬名追蹤者。

從小愛寫作、網路上記錄、畢業後出書馬上爆紅，本本暢銷成為專業作家。在很多人眼中，這根本是「人生勝利組」，但對張西來說，這一路上有過許多徬徨：變成暢銷作家，之後如何持續進步？大眾與讀者的質疑，又該怎麼面對？

「我曾以為夢想是塊石頭，坐上去就擁有它了，但其實跟我想像的並不一樣。」張西從有夢、逐夢、圓夢到持續敢夢，將心路歷程分享給每一位正踏出校園、對未來抱持夢想的畢業生。

實現夢想不是終點，下一步我該怎麼走？

從小夢想成為作家的張西回想起，23歲時出完第一本書後，內心原先充滿著喜悅，甚至辭掉原來的正職工作，想要全心投入創作，一圓作家夢。但隨著時間過去，席捲而來的卻是迷茫與恐慌。

張西形容，就好比參加完跑步比賽得了第一名後，走上頒獎的階梯，站在寫著第一名的最高位置，接受掌聲拿了獎，卻不知道如何走下階梯？

從一開始只是因為興趣才將文章放上網路，到後來成為暢銷作家，張西一度迷失不知道自己下一個目標在哪，且不知道自己是否可以再一次地站上頒獎台？

生活沒有方向，卻又不想因此停下腳步的張西，做了一個瘋狂的決定。「我很想知道世界上其他人是如何生活？」張西在網站上募集了30個陌生人當她的一日小房東，甚至連對方照片都沒看過就直接去住對方家中，張西笑說：「我朋友都說真的很危險，」不過，她想透過深度對談，去尋找自己走下去的答案。

在30位小房東中，以年輕人居多，但有一位單親媽媽卻讓張西印象深刻。

這位媽媽在年輕時義無反顧追尋夢想，嫁給當時的男友，甚至與父母決裂，但組織家庭、有了孩子以後，丈夫的外遇卻讓原本美好家庭的想像破滅。不過，這位媽媽卻從不後悔當時的決定，她說：「我很努力為我的選擇負責。」

這位母親的坦然，讓張西明白，實現夢想後，人生不會就迎來幸福快樂的結局或是無盡的絕望，這只是生命中一段里程，就如同一條線中間有許多點，不管這個點的結果是好或不好，都要朝著下個階段繼續前進。

而下一個目標在哪？一切都還是回歸到自己夢想的初衷，初衷能為人生的線指引方向。

擺脫外界評價，重拾「說故事」初衷

張西聊起小時候，她與三個妹妹住在上下鋪，晚上時妹妹們都會聚集在下舖，圍繞著大姐張西，張西會編出各式各樣的故事，過去看過的卡通、故事書等都是素材。她說：「其實我就是想要說故事，到現在也是如此。」

過去，不管是面對暢銷榜上的成績，或是「年度十大作家」這個名稱，在開心的同時，其實也給張西帶來壓力，會擔心著這是不是只是暫時的成功。像是在出第二本書，開始登上暢銷榜後，張西說：「我只要有空就跑去誠品看排行榜，看見自己的書今天在第一名，就很開心，但站在前面久了，才發現第一名不會永遠都存在。」

甚至，張西也提到，因為愈來愈多人關注，引來一些網友的負面的評論與攻擊，一些人會回饋自己的作品不食人間煙火，或是不夠成熟，都一再打擊張西的信心。

然而，張西知道自己的初衷始終就是「說故事」，她不想再以外界的標籤與評價束縛自己，反而開始為自己設立標準，成為持續進步的動力，並透過每一部作品重新認識自己。

她說：「每個人的社會位置、價值觀都不同，我想在我這個年紀、這個角色寫出自己的故事。」

接下來，張西也找到了下一個目的地。口語傳播系畢業的她，沒有受過創作背景的訓練，她知道自己在創作技巧仍有所不足。於是，她決定到英國攻讀文學創作碩士。

張西曾在社群媒體寫下：「義無反顧，於是承擔，」現在的她回歸初心，為了夢想這條路，要迎接未來的每個冒險。

作者／邱于瑄 本文出自2021.6.6《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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