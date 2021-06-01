中原大學欠薪16個月遭罰款 高教工會：根本罰不怕

高教工會今天表示，一名中原大學教師被校方逼迫「自願離職」，至今已遭欠薪16個月，教育部也已認定中原大學違法，但延遲超過一年才開罰，沒拿出其他積極作法，大學根本罰不怕。中原大學說，目前該案已進入司法程序。將遵照司法判決的結果，依法進行後續處置，也請各界尊重司法。

高教工會表示，對於違法侵犯教職員生的大學高層，單單「開罰學校」對解決問題實益有限。一來，區區開罰10萬、20萬元，對此類大學根本不痛不癢，而且違法的校長個人對此依舊無需負責。二來，就是提高裁罰金額或扣減學校獎補助款，實際上也只是損及中原大學廣大教職員生的教育權益，形同「拿學生學費繳罰款」，往往還是無法矯正違法的學校高層。

高教工會說，私校法第43條基於私校具有高度的公益性，明訂若私校校長「嚴重違反教育法令」，主管機關教育部得命令「解聘校長」，以維護教育秩序的正常運作。教育部絕不該放著可用的工具不用，只一再拖延、默默開罰，然後兩手一攤，放任學校恣意妄為。

中原大學表示，該名教師當年是校內的「短聘」教師，聘期屆滿後，他片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職。聘期中也絕無欠薪之情事。針對此案，中原大學已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議。

中原大學說，校方也已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序。將遵照司法判決的結果，依法進行後續處置，也請各界尊重司法。

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