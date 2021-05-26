疫期高市伸援手關懷中離中輟生 落實追輔機制提供資源

疫情嚴峻，高雄市教育局持續關心高中職中途離校學生（中離生）及國中小輟學學生（中輟生），教育局長謝文斌說，因應疫情停課，呼籲家長關心與陪伴孩子在家學習，也要求各校要掌握學生到課與學習情形，尤其落實中離、中輟生追輔機制，適時提供各項相關資源協助。

因應疫情停課，高雄市教育局請各校加強中離生、中輟生關懷頻率，其中如因經濟因素或就業離開校園的休學生，若因疫情致工作不穩定或經濟困頓之虞，各校能適時瞭解與掌握，及時通報共同伸出援手。

謝文斌表示，另各校針對中輟、時輟時學、高關懷學生，以及因應疫情進行自主健康管理等情形學生，各校輔導、學務人員應持續落實關懷，透過適當管道，像是以電話、社群軟體等給予關心，掌握居家狀況與學習情形。對於無法聯繫者，應立進行通報，並就弱勢學生需社會救助者，也可轉洽社福單位。

教育局函知各校，要落實以下三點，一、因應疫情全國停課，高雄市各級學校全力落實「停課不停學」政策，中離、中輟或復學通報持續加強。二、依據各校線上學習規畫，學校持續關心學生就學情形，確認學生到課情形並加以紀錄，落實學生出缺席掌握，並循機制知會家長或通報教育局。三、若學生無線上學習紀錄，或學校有聯繫不到學生狀況，於符合中輟通報規定時，仍應進行中輟通報。另不論停課前或停課後通報中輟，且屬失蹤狀態者，仍請警政協尋、社政單位協助，避免學生在外發生意外，防止造成防疫漏洞，並列入每月督導追蹤會議檢討。

防疫期間，生活作息的改變以及外在資訊的喧嘩，難免造成學生身心的浮動。謝文斌提醒，高雄市學生輔導諮商中心因應新冠肺炎疫情的處遇性輔導運作，特別針對防疫、抗疫不同時期及不同對象，擬定防疫安心文宣，讓學校可依實際需求參考運用。

商品推薦