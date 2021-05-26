教育部邀22縣市開會 五大會議摘要一次看

國內疫情延燒，教育部昨宣布全國各級學校停課延長至6月14日為止，卻有不少教師、家長跳腳「期末考怎麼辦？」也憂心以在校成績為主的繁星計畫恐有公平性的疑慮。教育部今日下午邀集22縣市局處長視訊會議，會中針對110年度大學入學指定科目考試防疫作為協助，及因應疫情延長停課採居家線上學習精進作為等議題，進行交換意見，歷時兩小時討論後，共做成五項會議摘要。

至於外界關心的期末考與高中繁星申請計畫，教育部主任秘書廖興國表示，今日國教署報告資料中有談到幾項期末考原則，地方局處首長也有提供幾項好建議，近日會盡快蒐集相關意見，包含期末考辦理方式、繁星計畫公平性等，屆時將一併發布通報，讓各縣市能有所依循。

教育部國教署也在會議中提出高中期末考（含畢業考）的相關建議。期末考部分，依高級中等學校學生學習評量辦法第 4 條，建議學校可請教師增加遠距學習期間之多元評量， 如採線上測驗、口試、專題報告、實作成果及作業繳交等多元方式，並調整日常與定期學業成績評量之占分比率；若未執行期末考，也可用調整定期評量之占分比率方式處理，使評量能確實瞭解學生學習結果。

若學校要辦理補考，國教署建議，可在相關警戒措施解除後再行辦理，或採多元評量方式補考：如採線上測驗、口試、專題 報告、實作成果及作業繳交等多元評量方式，以不到校為原則辦理評量。

至於國中小階段的畢業生畢業考、期末考與補考，國教署表示，各校可採多元方式進行評量。

●22縣市教育局處長視訊會議，教育部會議重點摘要如下： 一、 因應今年（110）大學指考高規格之防疫措施，各縣市將協助洽借並預為調度增加之試場及監試人力。 二、 線上教學： 1. 教育部將與各縣市教育局處合作，整合中央與地方線上教學資源並共享。 2. 請各縣市協助調查弱勢家庭學生尚缺載具數量，盤點各校資訊設備並適時調配縣市內資源，以跨區、跨校方式協助弱勢家庭學生借用所需之學習資源；亦已協請五大電信業者共同提供弱勢學生共計10萬2,000組4G吃到飽門號，供弱勢學生於停課期間居家學習使用，並已陸續寄達各縣市政府。 3. 教育部請縣市鼓勵學校教師，線上教學建議採混成式教學，搭配紙本習作、學習單等多元方式，避免學生長時間注視螢幕，增加線上課程間的休息時間。 三、 疫苗相關事宜為指揮中心統籌規劃，教育部會視國內疫苗量能，向中央流行疫情指揮中心適時提出建議，提供第一線校護與教職員工施打疫苗，使其有更完整保護力。 四、 各縣市亦提出因各級學校停止到校上課，對幼兒園、補習班、團膳業者之衝擊與紓困需求，教育部刻正盤點相關措施與紓困預算項目，並將送交行政院彙整提案。 五、 教育部與各縣市局處長共同就後續到校與暑假期間之校園防疫工作進行討論，並視疫情發展預為因應。

商品推薦