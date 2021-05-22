快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中致用高中群聚開會逼老師招生 最重可罰30萬

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中致用高中違反防疫規定，市內群聚超過10人，衛生局會依照相關規定裁罰，此案裁罰金額討論後公布。圖／台中市新聞局提供
台中致用高中違反防疫規定，市內群聚超過10人，衛生局會依照相關規定裁罰，此案裁罰金額討論後公布。圖／台中市新聞局提供

台中市致用高中趁疫情停課期間，要求教師返校開會，並祭出「致用高中家訪實施要點中」明定每位職員要列出10位學生，教師需家訪10位國中生，國中負責人及職員需家訪5人，並要求在5月31日前將家訪紀錄繳交給各區主任。

台中市衛生局表示，教育部有相關防疫事項，學校招生要採電訪方式，減少外出，致用高中案例違反相關案例，會依相關規定裁罰，裁罰金額討論後公布。致用高中校長陳添旺則說，家訪「招生」沒有強制性。

目前防疫升級，致用高中若依傳染病防治法第37條規定暨第67條，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台中市教育局表示，教育部的防疫通報事項，公私立學校一體適用，無一例外。少子化不論公私立學校都面臨相同招生壓力，但為了防疫，請學校維持校務正常運作下，減少師生移動。

教育局說，致用高中的招生行為已違反三級警戒室內群聚超過10人的規定，會依事證裁處。

台中市 教育部 教育局

延伸閱讀

防疫新名詞「校正回歸」 網友梗圖響應創意無限

爭風吃醋不甩防疫？兩男撂友聚眾鬥毆 11人全遭法辦

一蘭拉麵開放外送！防疫在家嗑「豚骨拉麵」 Uber Eats 4種辣度任挑

影／防疫不分國籍 外配、華僑上街頭籲戴口罩挺台灣

相關新聞

台中致用高中群聚開會逼老師招生 最重可罰30萬

台中市致用高中趁疫情停課期間，要求教師返校開會，並祭出「致用高中家訪實施要點中」明定每位職員要列出10位學生，教師需家訪...

全國確診學生數破百！ 大專占一半 各校加強防疫

教育部今天公告最新的新冠肺炎確診人數，全國已有106人確診，首度破百名，包括大專校院53人、高中13人、國中12人、國小...

私校不甩疫情拚招生 中市要罰

近來不少私校宣傳、招生博覽會都因疫取消，台中市致用高中傳出要求全校百名教職員工都要到校上班，甚至家訪招生，引發教師不滿，...

私中要教師「家訪」國中生？ 校長澄清：沒有強制性

疫情升溫，近來適逢私立學校招生季，不少入校宣導、招生博覽會因疫取消，台中市致用高中傳出要求全校百名教職員工都要來上班，甚...

獨／疫情嚴峻還玩命招生？ 中市私中要教師「家訪」國中生

國內確診病例逐日攀升，全國各區都已淪陷，近來適逢私立學校招生季，不少入校宣導、招生博覽會因疫取消，未料台中市致用高中竟要...

教育部通函全國：各幼兒園仍應支應教職員工的薪資

新冠肺炎疫情升溫，我國19日開始全國各級學校停止到校上課，才剛實施就傳出，眾多幼兒園違規對老師強制施行無薪假、強制休假，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。