台中致用高中群聚開會逼老師招生 最重可罰30萬

台中市致用高中趁疫情停課期間，要求教師返校開會，並祭出「致用高中家訪實施要點中」明定每位職員要列出10位學生，教師需家訪10位國中生，國中負責人及職員需家訪5人，並要求在5月31日前將家訪紀錄繳交給各區主任。

台中市衛生局表示，教育部有相關防疫事項，學校招生要採電訪方式，減少外出，致用高中案例違反相關案例，會依相關規定裁罰，裁罰金額討論後公布。致用高中校長陳添旺則說，家訪「招生」沒有強制性。

目前防疫升級，致用高中若依傳染病防治法第37條規定暨第67條，可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台中市教育局表示，教育部的防疫通報事項，公私立學校一體適用，無一例外。少子化不論公私立學校都面臨相同招生壓力，但為了防疫，請學校維持校務正常運作下，減少師生移動。

教育局說，致用高中的招生行為已違反三級警戒室內群聚超過10人的規定，會依事證裁處。

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