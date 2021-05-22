私中要教師「家訪」國中生？ 校長澄清：沒有強制性

疫情升溫，近來適逢私立學校招生季，不少入校宣導、招生博覽會因疫取消，台中市致用高中傳出要求全校百名教職員工都要來上班，甚至還要去國中生家中家訪「招生」，並要求5月31日前繳交家訪紀錄。致用高中校長陳添旺對此回應，家訪「招生」沒有強制性，防疫假也會視教師個別狀況核准。

據了解，致用高中昨召開防疫會議及臨時招生說明會議，全校百名教職員工皆出席，已明顯超越室內10人群聚標準。該校教師表示，過去學校會要求教師打給國中生，但近來疫情停課，學生都不在學校，因此校方要求老師去國中學生家訪。而在「致用高中家訪實施要點中」，明定每位職員要列出10位學生，教師需家訪10名國中生，國中負責人及職員需家訪5人，並要求在5月31日前將家訪紀錄繳交給各區主任。

陳添旺也在會議中要求全校教職員工疫情期間都要來上班，表示學校還有其他工作跟招生任務，若教師有個別問題，也要經由校長、主任核准，若不來學校就是曠職，引發該校教師不滿。

致用高中校長陳添旺今日表示，昨天除了召開防疫會議，還有學生事務服務事項及招生說明會議，約有50名教職員出席，但會議中有做好防疫措施，除了分開座位，也都有戴口罩。

陳添旺表示，現在是學校招生黃金期，但因疫情沒有國中生的參觀宣導跟博覽會，因此才會請有認識國中生的教職員去國中生家中家訪，或是家訪學校中輟生，輔導其返校復學，但強調沒有強制性，也沒有規定每位教師需家訪10位國中生，能做多少就做多少。

陳添旺說，現在也是輔導高三升學的重要階段，防疫要做，但也不能因此中斷學生的學習。高一、高二生目前採線上教學，但高三生目前面臨升學，仍有學生須返校詢問教師或是討論備審資料，因此仍需有教師在校服務，防疫假並非不能請，而是會依教師個別狀況同意核准。

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