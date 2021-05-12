技優保送每年只剩200個名額 教育部：已多於報到人數

技優保送是技能國手的主要升學管道之一，全教總統計，技優保送名額連年下滑，從101學年的633名，下滑至110學年的204名，減幅近七成，衝擊國手升學權益。教育部對此表示，此管道報到人數已降至158名，顯見招生名額足夠提供學生升學所需。

技專校院招生委員會聯合會去年12月底公告第一版技優保送簡章，餐飲、食品、幼保、家政、化工、土木、園藝、林產（甲）、林產（乙）、農場經營、商業共11個類別的技優保送都沒有名額。全教總說，教育部事後補破網，這些群科恢復為至少有1名，不過較往年少，如商業類僅8名，比兩年前少了6個名額。

教育部技職司對此表示，各個招生學系的「招生類別」，可對應不同獲獎「職（類）別」，換句話說，技優學生也可按獲獎「職（類）別」，自由選對應的「招生類別」。舉例來說，某生為全國技能競賽「冷凍空調」第二名，學生可於機械、電機、冷凍、電子、工程及管理等六個招生類別擇一報名。

技職司說，有關全教總的提議，教育部已請技專校院招生策略委員會、技專校院招生委員會聯合會持續與技專校院、技高及相關團體討論，照顧技優生升學權益。