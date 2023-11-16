2024年將進入AI PC元年！英特爾發出貨量豪語

【文／吳旻蓁】

從黃仁勳、季辛格到魏哲家、施崇棠等多位科技業的大老闆，紛紛談論著AI趨勢，或許不用等太久，2024年就會是AI應用進入人們生活的元年！

隨著生成式ＡＩ熱潮持續延燒，繼伺服器後，這場ＡＩ狂潮正推展到消費者終端應用上，宣告消費性ＡＩ世代正式來臨。尤其對ＰＣ產業來說，ＡＩ的應用將帶來全新的想像空間，因此促使AI PC成為市場一大熱議話題。且在十一月七日的英特爾（Intel）創新日（Intel Innovation Taipei 2023），執行長季辛格大談AI PC的未來，稱其為顛覆ＰＣ產業的轉捩點，並將AI PC納入英特爾發展的重點項目後，又再推升了AI PC的熱度。

英特爾發出了出貨量豪語

季辛格表示，透過與ＯＥＭ、獨立軟體供應商（ＩＳＶ）、獨立開發商協力合作，AI PC將徹底顛覆使用者體驗。而英特爾也將於十二月十四日正式端出搭載Meteor lake的新世代ＰＣ，以及Intel Gaudi 2 AI硬體加速器的最新系統。此外，季辛格也提及，ＡＩ的Centrino時刻已經來臨，回顧英特爾於二○○三年推出Centrino平台，最大特色就是對應的電腦必須具備無線網路功能，這個規定使得無線網路快速普及。看好未來ＡＩ將加速驅動ＰＣ創新，季辛格強調，有信心英特爾會拔得頭籌；預計兩年內將可出貨一億台搭載ＡＩ功能的ＰＣ。

而根據研究機構Canalys預估，支援ＡＩ的ＰＣ市場預計將在二○二五年成為市場主流產品、二六年占整體ＰＣ銷售的一半以上，並在二七年達到出貨量占比六○％以上、超過一．七五億台，也就是每三台筆電中就會有兩台為AI PC。換句話說，至二七年，AI PC將以高達九四％的年複合成長率（ＣＡＧＲ）增長。

當然，想要在AI PC這個新戰場搶攻灘頭堡的可不只有英特爾，要面對的挑戰者還有來自傳統競爭者以及採用ARM架構的新競爭者，包括持續在ＰＣ市場瓜分市占的超微（AMD）、目前在ＡＩ市場稱雄的輝達（Nvidia），以及手機晶片雙雄的高通（Qualcomm）與聯發科（2454），皆可謂來勢洶洶。

不過目前為止，究竟何謂AI PC，是搭載ＡＩ處理器還是具備ＡＩ運算功能？目前尚無明確定義，但綜觀品牌廠和供應鏈的看法，多認為ＡＩ裝置將是具備生成式ＡＩ功能，更能運行大型語言模型。像是宏碁董事長暨執行長陳俊聖認為，「用在ＡＩ上的ＰＣ」現在就有了，但生成式ＡＩ將ＰＣ使用「從search（搜尋）轉為ask（發問）」的行為模式改變才是重點。

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若依照研究機構Canalys的初步定義來看，具備「ＡＩ能力」的ＰＣ必須配置專用的晶片組或模組，用以加速ＡＩ運算力，例如高通新一代導入ＨＴＡ（Hexagon Tensor Accelerator）的ＡＩ處理器，或英特爾的Movidius視覺處理器（ＶＰＵ）、超微的加速處理器ＡＰＵ，還有蘋果Mac/MacBook採用的ＡＮＥ（The Apple Neural Engine）等。

另根據研究機構TrendForce表示，AI PC屬於新興細分市場，大抵可由軟體與硬體的角度切入觀察。其中，硬體方面，基於使用端更快速（即時回應、低延遲），以及更安全（本機儲存）、更便宜（降低伺服器依賴）為導向，回歸終端裝置的ＡＩ處理能力是ＣＰＵ廠商的著眼點。不管是Intel NPU、AMD Ryzen AI、Apple Neural Engine或Qualcomm NPU都是藉由結合神經加速引擎，形成終端裝置上客戶端ＡＩ（Client AI）的應用，不再需要仰賴雲端運作，即可離線進行ＡＩ推論（Inference）的生產需求。