立法院明天專案報告高端案 薛瑞元這樣說

立法院明天將召開臨時會，針對「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等進行專案報告，衛福部長薛瑞元說，報告方向就要照立法院要求，合約公開與否，高端還是有他們的公司程序要走，是需要分開討論的，至於是否待周六選舉過後才公開，「要問他（高端）不是問我」。

立法院長游錫堃今天上午召集朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。黨團協商結論，1月9日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜進行專案報告並備質詢，黨團協商獲致共識後，立法院隨即召開全院委員談話會，無異議通過黨團協商結論。

高端疫苗採購合約公開與否，近期再度成為政治攻防焦點，高端公司發言人日前回應，如要解密，應一視同仁、一起解密所有疫苗供應合約，薛瑞元說，因為高端情況特殊，近期會和高端討論，盡量說服他們公開，其他疫苗則沒有什麼被質疑，原則上還是會在高端同意的情況下公開，沒有預設立場。

薛瑞元今天表示，明天屬於立法院的臨時會，專案報告的方向就是提案內容，不過合約公開與否，高端公司還有其內部程序要走，至於是否一定要召開董事會，屬於其公司治理範疇，衛福部不會介入，專案內容和合約是否公開需要分開處理，目前高端還沒回應。

薛瑞元說，沒辦法規定高端在什麼期限以前要公開，現在就是持續和公關協商協商，也都有頻繁溝通，會不會等到周六投票日過後才公開，薛瑞元則說，「要問他（指高端）不是問我」。

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