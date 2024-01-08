快訊

漲聲響起！自助餐「漢來海港」3月調漲 1人最多貴100

柯粉頭上剃出「柯文哲」 選委會：遮起來才能進投票所投票

兩蔣日記／對蔣宋美齡尊而不親 蔣經國日記曾批「她」是妖怪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立法院明天專案報告高端案 薛瑞元這樣說

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長薛瑞元表示，專案報告和合約公開與否，是需要分開討論的。本報資料照片
衛福部長薛瑞元表示，專案報告和合約公開與否，是需要分開討論的。本報資料照片

立法院明天將召開臨時會，針對「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等進行專案報告，衛福部長薛瑞元說，報告方向就要照立法院要求，合約公開與否，高端還是有他們的公司程序要走，是需要分開討論的，至於是否待周六選舉過後才公開，「要問他（高端）不是問我」。

立法院長游錫堃今天上午召集朝野協商，研商「第10屆第8會期第1次臨時會」相關事宜。黨團協商結論，1月9日邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」等相關事宜進行專案報告並備質詢，黨團協商獲致共識後，立法院隨即召開全院委員談話會，無異議通過黨團協商結論。

高端疫苗採購合約公開與否，近期再度成為政治攻防焦點，高端公司發言人日前回應，如要解密，應一視同仁、一起解密所有疫苗供應合約，薛瑞元說，因為高端情況特殊，近期會和高端討論，盡量說服他們公開，其他疫苗則沒有什麼被質疑，原則上還是會在高端同意的情況下公開，沒有預設立場。

薛瑞元今天表示，明天屬於立法院的臨時會，專案報告的方向就是提案內容，不過合約公開與否，高端公司還有其內部程序要走，至於是否一定要召開董事會，屬於其公司治理範疇，衛福部不會介入，專案內容和合約是否公開需要分開處理，目前高端還沒回應。

薛瑞元說，沒辦法規定高端在什麼期限以前要公開，現在就是持續和公關協商協商，也都有頻繁溝通，會不會等到周六投票日過後才公開，薛瑞元則說，「要問他（指高端）不是問我」。

高端疫苗 薛瑞元 立法院

延伸閱讀

諷高端合約不知遮掩什麼 侯友宜批賴清德愛抄襲他政見

薛瑞元遭爆密會綠營高層 侯友宜：串證、湮滅證據嫌疑

要喬什麼？王鴻薇質疑衛福部行政不中立 薛瑞元回應了

王鴻薇質疑衛福部高層密會喬事滅證 薛瑞元回應了

相關新聞

立法院選前加開臨時會 陳建仁專案報告高端合約

2024年總統及立委選舉投票前五天，高端疫苗是否涉弊端成為朝野焦點，立法院今天舉行談話會，通過國民黨立法院黨團提案，明天...

影／朱立倫陪同台南車掃 侯友宜：台南人已不欠民進黨

國民黨總統候選人侯友宜上午在國民黨主席朱立倫陪同下在台南市區掃街，侯友宜表示，台南人已經給過民進黨多年的機會，台南人不欠...

邱顯智怒批昔日戰友黃國昌 時力現任高雄主委林于凱秒退黨

就在昨日時代力量立委邱顯智發出短影音「真心話之初衷篇」，內容對黃國昌嚴厲批判，讓高雄市前議員，也是現任時代力量高雄黨部主...

政院將報告高端合約 侯友宜批串證「問賴10天沒回應」

立法院通過國民黨團提案，明天舉行臨時會由行政院長陳建仁就高端疫苗合約專案報告，同時間國民黨總統候選人侯友宜在台南中樓勝安...

王欣儀喊反廢死 賴辦：台灣現在沒有廢死

民進黨總統候選人賴清德競選總部發言人陳世凱今天表示，對廢死議題從來沒有閃躲，台灣現在沒有廢死。

民進黨前黨員告吳音寧等圖利幼兒園食材標案 吳陣營反告誹謗

彰化縣前民進黨員林斯明今天到彰化地檢署提告彰化第三選區民進黨立委候選人吳音寧、前溪州鄉鄉長黃盛祿、吳音寧的母親莊芳華三人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。