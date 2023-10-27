費鴻泰立院槓上邱國正相互怒斥 游錫堃忙勸阻宣布散會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法委員費鴻泰（前）在立法院與國防部長邱國正（左）爆發口角，行政院長陳建仁擋在兩人之間，避免兩人演變為肢體衝突。記者林澔一／攝影
國民黨立法委員費鴻泰（前）在立法院與國防部長邱國正（左）爆發口角，行政院長陳建仁擋在兩人之間，避免兩人演變為肢體衝突。記者林澔一／攝影

行政院長陳建仁今赴立法院備詢，國民黨立委費鴻泰國防部邱國正就戰時如何保存國軍戰力一事，發生嚴重口角，立法院長游錫堃數度勸阻仍無法阻止二人大聲互斥，游只好趕忙宣布散會。

費鴻泰詢問，潛艦原型艦預算由國防部提出還是國安會提出？邱國正回答，由國防部提出且編在海軍，專案小組常駐在左營。

費鴻泰質疑，潛艦國造召集人黃曙光在海軍嗎，預算編在海軍卻由黃曙光指揮，試問黃歸不歸國防部員額？黃不在國防部卻由他來負責執行預算，陳建仁覺得合適嗎？

陳建仁剛要開口，便被費鴻泰打斷，費強調，預算歸在哪裡就是哪個單位執行，不懂預算就別扯，任何部會都非每個局處可編列預算，預算單位才能編列預算，講到預算絕對懂。費也說，他支持潛艦國造，對國軍戰力非常重要。

費鴻泰接著問，台灣有10個軍事機場，戰機還在天上時，機場被炸，戰機可否起降，有無考慮過相關演習科目？邱國正回答，這是為什麼要開闢高速公路戰備道。

費鴻泰說，現在衛星厲害，任何船停在哪個港口都非常清楚，我國潛艦造價530億元，主要停在左營，看得清清楚楚，中共火箭彈可以打300公里，兩顆東風飛彈總會中，530億元就不見了，做了潛艦，打起仗如何保存戰力？邱國正說，要做最壞準備。

費鴻泰斥邱國正別扯，俄國跟中共的潛艦都在山洞裡，海軍造潛艦可以，但戰力保存重要。隨後費鴻泰的質詢時間已到，與邱國正發生嚴重口角，游錫堃數度勸阻仍無法阻止二人大聲互斥，最後宣布散會。

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