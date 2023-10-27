影／立法院掀火藥味！費鴻泰質詢邱國正爆口角 陳建仁擋中間勸架
國民黨立法委員費鴻泰下午到立法院，質詢行政院長陳建仁與國防部長邱國正，費鴻泰質詢時表示自己擔任民意代表29年以來，第一次質詢國防部，因為對潛艦國造預算相關問題「看不下去了」。質詢時間15分鐘結束後，費鴻泰和邱國正對於潛艦保存戰力問題槓上，就算麥克風被消音兩人還是繼續爭鋒相對。費鴻泰罵邱國正不專業、不要「見笑轉生氣」，行政院長陳建仁擋在兩人之間，甚至出手阻擋，避免兩人演變為肢體衝突。
【中央社／台北27日電】
國民黨立委費鴻泰今天在立法院質詢時，就潛艦戰力保存議題，與國防部長邱國正唇槍舌戰；質詢時間結束，費鴻泰走向備詢台與邱國正理論，行政院長陳建仁站2人中間當和事佬緩頰，所幸雙方沒有發生肢體衝突。
立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢，相關部會首長也列席備詢。
費鴻泰質詢時，詢問目前潛艦靠岸時，會停在左營港、基隆港、馬公港還是蘇澳港，或其他地點；邱國正回應，一般來說停在左營。
費鴻泰追問，倘若兩岸開戰，上述4個港口能否承受「哈馬斯式的飽和攻擊」，而且現在人造衛星非常厲害，船停在哪個港口、碼頭，都可以看得非常清楚。
費鴻泰說，當一艘造價新台幣530億元的潛艦，停在港口被看得清清楚楚時，如果被中共飛彈打中，530億元就不見了，試問打仗時潛艦戰力該如何保存，或許可以停在山洞中。
邱國正表示，他會想定各種可能，也會以危害最大的來做想定，要做最好的準備。
質詢時間結束、麥克風消音，費鴻泰與邱國正仍持續「交換意見」，聲量也越來越大，並互控彼此「很奇怪」，費鴻泰更往備詢台方向走去，在備詢台旁與邱國正激辯，就算會議主席、立法院長游錫堃出言制止也無效。
陳建仁不斷安撫彼此情緒，更站在邱國正、費鴻泰的中間，深怕他們爆發更激烈的動作，所幸邱國正與費鴻泰僅言語交鋒，未有肢體衝突。
費鴻泰請陳建仁放心，強調他不會動手，他要跟邱國正講道理、是好心提醒國防部，要國防部做好戰力保存，邱國正不要惱羞成怒；邱國正說，他沒有惱羞成怒，而是就事論事，會做最好的準備。
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