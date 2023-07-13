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選前釋利多！青安房貸再補貼1碼、年限延為40年 8月1日上路

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院發言人林子倫（中）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院發言人林子倫（中）今主持行政院會後記者會。記者鄭媁／攝影

行政院會今天拍板「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」，包括最高貸款額度自現行800萬元提高至1000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1碼。相關方案自今年8月1日起實施，其中利息補貼為期3年，至2026年7月31日止。

財政部2010年推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，由8家公股銀行以自有資金辦理以來，成效良好，深獲民眾肯定，至今年6月底止，已協助無自有住宅家庭購屋逾34萬戶，核貸金額達1.43兆餘元。

為擴大減輕無自有住宅家庭購屋負擔，財政部規畫推出青安貸款精進方案，由4大面向精進青安貸款政策，包括最高貸款額度自現行800萬元提高至1000萬元、貸款年限自30年延長至40年，寬限期自3年延長至5年；另貸款利率補貼1.5碼，現行公股銀行已自行吸收減收半碼，再由政府補貼1碼。

方案預計自今年8月1日起實施，其中利息補貼為期3年，至2026年7月31日止，新增補貼1碼所需經費由內政部住宅基金支應；青安貸款實施期程及原公股銀行減收半碼優惠同步延長，屆期再視辦理情形滾動檢討。

財政部表示，青安貸款為政府健全房市政策之一環，財政部將儘速修正「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」及相關配套措施報請行政院核定實施，以擴大協助購屋自住民眾財務彈性，減輕購屋負擔，提升政府健全房市政策效益，落實居住正義。

青安貸款 房貸

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