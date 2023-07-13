新青安房貸「40年貸款、五年寬限期」！ 他：眾多好處但也有些潛在風險
【撰文・夏天不上班】
在許多人眼中，購屋似乎是一個艱鉅的挑戰，特別是在台灣的房地產市場中，高昂的房價與所得不成比例的情況下，使得許多人對於能否擁有自己的家有著深深的憂慮。為了解決這個問題，財政部提出了「新青年安心成家房貸」的方案，下面，我們將會詳細比較原青年安新成家與新青年安心成家房貸方案的差異以及可能產生的影響。
先看以下幾個方面的比較：
貸款利率
青年安心成家房貸
一段式機動利率：利率為基準利率固定加上一定利差，目前約在2.025%左右。
二段式機動利率：前兩年利率較低，約為1.815%，第三年起則調整至較高利率，約為2.115%。
混合式固定利率：前兩年利率固定，之後轉為機動利率，利率在1.995%至2.115%之間。
新青年安心成家房貸
一段式機動利率：利率為基準利率固定加上一定利差，目前約在1.775%。
二段式機動利率：前兩年利率較低，約為1.69%，第三年起則調整至較高利率，約為1.99%。
混合式固定利率：前兩年利率固定，之後轉為機動利率，利率在1.995%至2.115%之間。
可以看出，青年安心成家房貸的一段式機動利率約在2.025%，而新青年安心成家房貸的一段式機動利率則降低至1.775%。同樣的，無論是二段式機動利率或是混合式固定利率，新青年安心成家房貸的利率都優於青年安心成家房貸。從利率來看，新青年安心成家房貸對貸款人更有利。新青年安心成家房貸在利率方面相對於青年安心成家房貸有所下降，這有助於進一步減輕貸款負擔。
貸款額度
青年安心成家房貸
最高可貸款額度為800萬。
新青年安心成家房貸
最高可貸款額度為1000萬。
青年安心成家房貸的最高貸款額度為800萬，而新青年安心成家房貸的最高貸款額度則提高至1000萬。這種變化使得貸款人能夠得到更多的貸款，對於購屋來說無疑是一大利好。
革新與影響
新青年安心成家房貸的推出，其最大特色是將貸款年限延長至40年，並設有5年的寬限期，這無疑為貸款人提供了更多的選擇。
四十年的貸款年限
一般來說，銀行提供的房貸年限最多只有30年，但「新青年安心成家房貸」將貸款年限延長至40年，這對許多人來說無疑是一大利多。首先，延長貸款年限可以讓每個月需要支付的本金降低，進而減輕購屋的壓力。其次，這種長期貸款的形式也可以使得貸款人在有限的收入下，能夠更好地規劃自己的財務狀況。
五年的寬限期
「新青年安心成家房貸」最大的亮點之一就是其五年的寬限期。在這五年的時間裡，貸款者只需要支付利息，不需要支付本金，這對於事業剛起步的人來說，可以大大降低他們的經濟壓力。另外，這也意味著貸款人可以有更多的時間來規劃他們的人生，無論是追求更高的學歷，或者是創業，都有了更多的可能性。
新青年安心成家房貸的另一大特色就是設有五年的寬限期。在此期間，貸款者只需支付利息，而不需支付本金，這對於事業剛起步的人來說，可大幅降低他們的經濟壓力。這也意味著貸款人有更多的時間去規劃他們的未來，無論是進一步提升技能，或是創業都有了更多的可能性。
然而，「新青年安心成家房貸」雖有眾多好處，但也存在一些潛在的風險。例如，由於貸款年限較長，因此貸款者需要支付的總利息將會相對較高。再者，當經濟環境變差時，長期的貸款可能會讓貸款者面臨更大的壓力。
總之，「新青年安心成家房貸」提供了貸款人更彈性的購屋選擇，讓他們在追求夢想的路上，擁有更穩定的經濟基礎。然而，每個人的財務狀況與生活規劃都不同，因此，在選擇是否申請這種貸款時，還需根據自身的實際情況來做出最佳的選擇。
作者：夏天不上班
本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：四十年的貸款年限與五年寬限期：新青年安心成家房貸的革新與影響
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