新青安房貸「40年貸款、五年寬限期」！ 他：眾多好處但也有些潛在風險

【撰文・夏天不上班】

先看以下幾個方面的比較：

貸款利率

青年安心成家房貸

一段式機動利率：利率為基準利率固定加上一定利差，目前約在2.025%左右。 二段式機動利率：前兩年利率較低，約為1.815%，第三年起則調整至較高利率，約為2.115%。 混合式固定利率：前兩年利率固定，之後轉為機動利率，利率在1.995%至2.115%之間。

新青年安心成家房貸

一段式機動利率：利率為基準利率固定加上一定利差，目前約在1.775%。 二段式機動利率：前兩年利率較低，約為1.69%，第三年起則調整至較高利率，約為1.99%。 混合式固定利率：前兩年利率固定，之後轉為機動利率，利率在1.995%至2.115%之間。

可以看出，青年安心成家房貸的一段式機動利率約在2.025%，而新青年安心成家房貸的一段式機動利率則降低至1.775%。同樣的，無論是二段式機動利率或是混合式固定利率，新青年安心成家房貸的利率都優於青年安心成家房貸。從利率來看，新青年安心成家房貸對貸款人更有利。新青年安心成家房貸在利率方面相對於青年安心成家房貸有所下降，這有助於進一步減輕貸款負擔。

貸款額度

青年安心成家房貸

最高可貸款額度為800萬。

新青年安心成家房貸

最高可貸款額度為1000萬。

青年安心成家房貸的最高貸款額度為800萬，而新青年安心成家房貸的最高貸款額度則提高至1000萬。這種變化使得貸款人能夠得到更多的貸款，對於購屋來說無疑是一大利好。

革新與影響

新青年安心成家房貸的推出，其最大特色是將貸款年限延長至40年，並設有5年的寬限期，這無疑為貸款人提供了更多的選擇。

四十年的貸款年限

一般來說，銀行提供的房貸年限最多只有30年，但「新青年安心成家房貸」將貸款年限延長至40年，這對許多人來說無疑是一大利多。首先，延長貸款年限可以讓每個月需要支付的本金降低，進而減輕購屋的壓力。其次，這種長期貸款的形式也可以使得貸款人在有限的收入下，能夠更好地規劃自己的財務狀況。

五年的寬限期

「新青年安心成家房貸」最大的亮點之一就是其五年的寬限期。在這五年的時間裡，貸款者只需要支付利息，不需要支付本金，這對於事業剛起步的人來說，可以大大降低他們的經濟壓力。另外，這也意味著貸款人可以有更多的時間來規劃他們的人生，無論是追求更高的學歷，或者是創業，都有了更多的可能性。

新青年安心成家房貸的另一大特色就是設有五年的寬限期。在此期間，貸款者只需支付利息，而不需支付本金，這對於事業剛起步的人來說，可大幅降低他們的經濟壓力。這也意味著貸款人有更多的時間去規劃他們的未來，無論是進一步提升技能，或是創業都有了更多的可能性。

然而，「新青年安心成家房貸」雖有眾多好處，但也存在一些潛在的風險。例如，由於貸款年限較長，因此貸款者需要支付的總利息將會相對較高。再者，當經濟環境變差時，長期的貸款可能會讓貸款者面臨更大的壓力。

總之，「新青年安心成家房貸」提供了貸款人更彈性的購屋選擇，讓他們在追求夢想的路上，擁有更穩定的經濟基礎。然而，每個人的財務狀況與生活規劃都不同，因此，在選擇是否申請這種貸款時，還需根據自身的實際情況來做出最佳的選擇。

作者：夏天不上班

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：四十年的貸款年限與五年寬限期：新青年安心成家房貸的革新與影響