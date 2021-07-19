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北市中小學擬採「線上線下混合班」 桃園：不跟進

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
台北市長柯文哲接受電視台專訪表示，台北市目前計畫採線上線下混合班，家中沒人照顧的到校上課，其他人持續在家線上上課，引發議論。桃園市教育局對此表示，不會跟進台北市做法。本報資料照
台北市長柯文哲接受電視台專訪表示，台北市目前計畫採線上線下混合班，家中沒人照顧的到校上課，其他人持續在家線上上課，引發議論。桃園市教育局對此表示，不會跟進台北市做法。本報資料照

國內疫情趨緩，許多家長開始擔憂中小學開學問題，台北市柯文哲接受電視台專訪表示，台北市目前計畫採線上線下混合班，家中沒人照顧的到校上課，其他人持續在家線上上課，引發議論。桃園市教育局對此表示，不會跟進台北市做法，未來開學規畫將依中央疫情指揮中心指示辦理。

有國小校長表示，如果線上和線下混合上課，兩種授課方式不同，老師如何兼顧教室裡的學生又和線上的學童互動？也有老師認為，要就全部到校上課，不然就通通線上教學，線上和線下同時進行根本是把問題複雜化。

不過也有家長表示，線上學習成效真的太差，小朋友需要手把手教，甚至是學習團體生活、社交等等，這些都大量減少，對小朋友來說真的很糟糕，在疫情可控的情況下，還是盡量實體上課比較好。

柯文哲日前接受節目專訪，被問到關於國中小學將於9月開學的問題時表示，暑假已經過了一半，目前台北市計畫採「線上線下混合班」，倘若一班25人，可能讓5人到校上課、20人在家教學，到校的5人是在家沒人照顧者，且少數人到校也比較不會感染。

台北市副市長黃珊珊今表示，現在還在討論，很多事情都是先討論，怎麼執行要看疫情狀況，如果屆時疫情OK就沒有需求，但如果疫情不行，學習也不能中斷，就要做好準備。

疫情 北市 柯文哲

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