萬八還可以買股票嗎？ 她：回檔至萬二又站回18000這之間有多少人一直都空手！

上班前碎碎念系列

昨天日圓兌新台幣匯率，以臺灣銀行來看，一度有出現接近0.2125的匯率。而美元兌日圓則是收在1美元兌147日圓左右的水準。在這個時候無論是用新台幣、美元或日圓投資日本，女子覺得都是不錯的選擇。

不過主要還是看大家手上持有的「本金」是什麼，例如新台幣跟日圓的利率不高，那麼直接原幣投資會是可以考慮的選擇（女子自己是以日圓投資，拖欠很久的日圓投資心得再請大家稍等）。而本金持有美元的話，如果有高利活存可以考慮先放一下，但是如果到期了，而且也可能到日本旅遊，那麼在美元兌日圓匯率不錯時女子也會考慮逢低換入一些。

昨天晚上剛好看到有些粉絲專頁在說有些網紅在日圓價格0.22時，喊說價位不錯可以入手，結果跌破0.22後開始酸網紅亂帶風向。關於這點女子要替大家說話：有在注意赴日旅遊的朋友應該都知道，很多人都早有概念，兌換外幣就像是定期定額的概念，因為你真的不可能永遠換在最好最便宜的價位，匯率也跟股市一樣不可測，所以實在沒有必要開酸，大家就是依照自身需求在匯率不錯的時候分批換匯就可以了。

這就跟「台股現在萬八還可不可以買」是同樣的大哉問，前一次台股上萬八後回檔至萬二，現在又站上萬八，在這段過程中有多少人是持續空手的嗎？如果這樣，那麼永遠很難在資本市場上打造另一份收入來源。關於這點女子昨天在 孫悟天存股-孫太 的貼文看到也有類似的評論，很有共感，大家可以參考看看。

最後還是回到昨天的國際金融市場狀況幫大家快速整理，美股昨天重要指數全面收漲，其中以那斯達克指數上漲1.12%最多；而美債殖利率小幅下跌，如果前兩天有買入的朋友今天帳面有可能可以看到獲利，不過女子自己的債券ETF投資心得是「長期持有」等待Fed宣布降息，而且可以看降息政策是「緩降息」或者因應美國金融市場有新的政策。

不過女子這篇小小提醒，年底美國總統大選確實有可能是美國金融市場的重要變數，這點大家可以稍微留意。

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