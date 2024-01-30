快訊

炎亞綸復出重返演藝圈 耀樂再控「整個青春被犧牲」

煮薑茶用老薑，多「一步驟」更有溫補效益！這些族群薑茶不宜喝太多

文湖線上班時間爆人潮！上百旅客換車搭乘「原因曝光」

萬八還可以買股票嗎？ 她：回檔至萬二又站回18000這之間有多少人一直都空手！

聯合新聞網／ 碎念女子
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

上班前碎碎念系列

昨天日圓兌新台幣匯率，以臺灣銀行來看，一度有出現接近0.2125的匯率。而美元兌日圓則是收在1美元兌147日圓左右的水準。在這個時候無論是用新台幣、美元或日圓投資日本，女子覺得都是不錯的選擇。

不過主要還是看大家手上持有的「本金」是什麼，例如新台幣跟日圓的利率不高，那麼直接原幣投資會是可以考慮的選擇（女子自己是以日圓投資，拖欠很久的日圓投資心得再請大家稍等）。而本金持有美元的話，如果有高利活存可以考慮先放一下，但是如果到期了，而且也可能到日本旅遊，那麼在美元兌日圓匯率不錯時女子也會考慮逢低換入一些。

昨天晚上剛好看到有些粉絲專頁在說有些網紅在日圓價格0.22時，喊說價位不錯可以入手，結果跌破0.22後開始酸網紅亂帶風向。關於這點女子要替大家說話：有在注意赴日旅遊的朋友應該都知道，很多人都早有概念，兌換外幣就像是定期定額的概念，因為你真的不可能永遠換在最好最便宜的價位，匯率也跟股市一樣不可測，所以實在沒有必要開酸，大家就是依照自身需求在匯率不錯的時候分批換匯就可以了。

這就跟「台股現在萬八還可不可以買」是同樣的大哉問，前一次台股上萬八後回檔至萬二，現在又站上萬八，在這段過程中有多少人是持續空手的嗎？如果這樣，那麼永遠很難在資本市場上打造另一份收入來源。關於這點女子昨天在 孫悟天存股-孫太 的貼文看到也有類似的評論，很有共感，大家可以參考看看。

最後還是回到昨天的國際金融市場狀況幫大家快速整理，美股昨天重要指數全面收漲，其中以那斯達克指數上漲1.12%最多；而美債殖利率小幅下跌，如果前兩天有買入的朋友今天帳面有可能可以看到獲利，不過女子自己的債券ETF投資心得是「長期持有」等待Fed宣布降息，而且可以看降息政策是「緩降息」或者因應美國金融市場有新的政策。

不過女子這篇小小提醒，年底美國總統大選確實有可能是美國金融市場的重要變數，這點大家可以稍微留意。

◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

美國 台股 匯率 回檔 ETF

延伸閱讀

開計程車月入100K是有可能的？ 但為何中年運將說：年輕人薪水有4、5萬轉行來「不值得」

元大投信首檔「價值投資+每月現金流+10元發行」ETF 00940 3月開募

00940是月配息但發行價僅10元…匯費是否影響績效佔比？ 專家：無關！除非用買一張角度看

以00878為例的ETF另類不敗投資術！ 專家：就標的「市值」視漲跌決定買與賣

相關新聞

萬八還可以買股票嗎？ 她：回檔至萬二又站回18000這之間有多少人一直都空手！

「台股現在萬八還可不可以買」是同樣的大哉問，前一次台股上萬八後回檔至萬二，現在又站上萬八，在這段過程中有多少人是持續空手的嗎？

就是看好這檔台股主動型基金 定期定額數年增逾八成

台股歷經1月上旬的回檔整理，18日在半導體龍頭台積電（2330）法說釋出樂觀展望後，扭轉市場偏空氛圍，半導體與AI類股上...

萬八可以賣股了嗎？ 專家：領息為主的賣出不超過總張數20％為原則

25日台股大盤重返萬八，如果是從谷底抱股至現在的朋友，想必之後又要開始面對要不要賣股的天人之戰...

還在當韭菜每天被割？ 投資專家告訴你 「一類人」易成冤大頭

「雜誌或股票資訊網站推薦過這支股票」、「Twitter或部落格上提到這支股票前景有望」、「認識的人買了那支股票當存股」，…

想進股市學交易又不想被當韭菜割？ 先掌握這三項原則「草食系投資」也能打敗肉食系

我從2000年代當上班族時開始投資股票，還歷經2006年的活力門事件（編按：指因Livedoor公司涉嫌違反日本《證券交易法》而遭搜查，導致日股因恐慌而大崩盤的事件），…

金管會「收益準金分配四原則」引眾怒！網憂：將打擊新上市ETF

金管會日前公布「收益準金分配四原則」，包括ETF實際配息率不應超過參考配息率、啟動收益平準金需同時符合兩要件、平準金使用設上限、訂收益分配優先順序。PTT網友討論，金管會出手「修正投資人的投資觀念」，有網友不滿表示，此舉將打擊新上市的ETF，痛批「金管會不應該干涉市場選擇，一堆資本10億內的亂炒股不管，管這個？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。