他玩股2天虧50萬突無感！網曝：過「這金額」賺賠只是數字遊戲

股市投資是門學問，報酬率高的同時也要面臨較高的風險。PTT討論「一天賺賠多少之後就會開始心如止水了呢？」其他人則表示，只要超過「六位數」就無感了，因為「本多終勝」，後續都只是數字遊戲，有苦主兩天虧損50萬，停損後直接無感。也有小資族哀怨，「虧500我就睡不好覺了」。

一名網友在PTT發文表示，只要股市開市就會有小波浪，有時甚至會出現驚濤駭浪，隨著資本累積增加，投資人的股本也都從幾百元增至幾萬、幾十萬甚至幾百萬，賺賠的金額也越來越多，他好奇「大家在股海航行到每天賺賠多少就會開始心如止水，平常心看待投資市場的未實現或已實現損益呢？」

其他人則留言「超過六位數就無感了，只是數字，本多終勝」、「一天跳五位數也沒什麼感覺了」、「經歷過一次一日雙塔+10%-10%之後我毫無波瀾」、「6位數，後面真的都是數字遊戲了」、「5位數算是正常值吧，普通漲跌」、「每天波動遠超過月薪，大概就無感了」、「一天超過一年所有生活開支的時候」、「一天漲跌幅最高達50%年薪，已無感」、「要到六位數才有感覺」、「這2天被嘎爛賠了50萬，今天停損後也是無感」。

不過也有人留言「無法心如止水，每天都氣的在咒罵，一買就跌，一賣就漲，放著就套，全賣掉隔天就漲停，要不要這麼過份啊」、「虧500我就睡不好覺了」、「六位數還是很有感，我太弱了」。