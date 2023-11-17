實測最多買進300張00929一年！ 投資人針對「5質疑」解釋：績效好是事實即便上市時間短

00929於11月6日達成千億規模最速傳說，喜歡的人又增加了，但是質疑的聲音也多了，俗話說不遭人妒是庸才，代表929表現讓人眼紅，經得起挑戰才能在市場上發光發熱。

我目前進行一年分批買進100至300張實驗，實際去參與體驗00929的投資，所以我很關心網路上各種優點與缺點的論述，優點的部分太多人去說明，我就跳過。本文針對網友關心可能是缺點的地方，簡單說一下，若真的是缺點，未來持有滿一年後，我就會作為更換的依據，反之，若只是杞人憂天的想法，自己就會繼續買進並持有下去。

有人質疑，ETF是將6-9月旺季配的息，本來早就該發給你的錢，ETF扣住先不發，然後到10至12月再發給你。

這句話只說對一半，有買過股票的人一定知道，每年配息旺季通常是第三季（6至9月），也有不少股票在第二季就會配息，買進個股當然可以馬上拿到配息，但是自己不可能買到太多檔股票參與除息，所以藉由ETF可以用少數資金同時購買一籃子股票參與配息，標榜年配息的當然會將一年累積的股利一次配發出去，半年配息、季配息、甚至月配息的ETF，則是會將一年累積的股利平均配發，所以如果認為股票配息之後不要再分批配發的，就不適合買配息型商品。

因為配息型商品，無論配息頻率是月配、季配還是月配都是後發。若擔心被扣留股利遲延配發，那就直接去購買個股，雖然可以提前拿到配息，但是也多了投資個股的風險。另外沒有說對的一半則是，沒有配發的錢並不是存在銀行吹冷氣，而是一樣投入市場投資，在股市裡面賺錢，所以沒有配發但是一樣在滾資本利得難道不好嗎？

IUSSUE2：00929是除息旺季才能穩穩配發0.11元，未來完整一年還能如此嗎？

蛤？穩定配發還不好嗎？（問第二遍）

穩定，最為可貴！00929規模只花150天就突破千億，吸引人的除了高配息之外，就是每個月複製貼上的配息金額0.11元。

所以，能否穩定配息就是檢驗一檔高股息ETF最主要的指標。00929幾次配息都是0.11元，配息殖利率不一定最高，但是穩定度一定是所有ETF第一名，就存股規劃而言，金融股我通常設定最低年化殖利率5%，電子股或是ETF就要求年化殖利率6%以上，現在00929有7%以上，已經超過預期，只要維持表現，當然就有繼續持有的誘因，這就像剛開幕的自助餐，CP值很高，吃好到相報，越來越多人去吃，未來若變難吃（績效變差），繼續捧場的人當然會越來越少，站在一旁看當然很容易針對缺點評論，若是一年後都維持差不多的品質（績效），豈不錯過了一年的時光。

IUSSUE3：00929連續秒填息與ETF本身績效無關

能不能填息這是存股族關心的重點之一，因為很多酸酸都會去笑存股族領了股息賠了價差。若是在除息前一天買進，後續很快能填息，代表股利真的入袋，00929幾次除息都能很快填息，這是事實！如果說這跟績效無關，那跟甚麼有關 (笑^^) ？

但我關注的反而不是能否填息，我反而最在乎是否能在幾次修正時在相對低點買進，例如我趁這兩週修正靠近17元買進，若以11月10收盤股價17.61元計算，早就提前填息了，每個月除息前通常是相對高點，也有可能是因為投資人湧進造成溢價，這時候才要去買進做短期價差的人，才會去關心後續是否能填息，存股族完全不需要擔心，畢竟月配息商品，配息頻率快，除息缺口小，本來填息就比人家容易啊。

IUSSUE4：00929上市以來績效很好，假的，因為時間太短蛤？太短的績效不是績效嗎？

有達人質疑00929上市才4個多月，不可能看出選股方式好還是不好？未來績效會不會好？

光是拿00929來說這質疑好像沒啥問題，但是要比績效就要將同期的各種ETF績效攤開來一起看，有空可以去對比同時時期台股的0050或是美股的VT或VOO，就可以知道00929在大盤震盪時的抗跌能力。

除此之外，大家可以去看看6月以來每一個月的績效。全部台股ETF，只有00929是每一個月的含息總報酬都是正數。如果這樣還說績效不好，那...

抗跌能力也是我密切關注的點，我同時有投資0050、VT與VOO，正常來說，大盤指數型的ETF通常會比較抗跌，對於00929上市後抗跌能力讓我意外，原本我是認為00929會隨者大盤出現更明顯的拉回，這樣我才能依照規劃，在更低的價位買更多，但是00929卻讓我失望，沒有出現往16元甚至15元的修正。

IUSSUE5：00929上市以來績效很好，大家都買就能推升成分股股價讓績效變好？

00929規模增加，當然讓投信有足夠子彈去一直加碼成分股，成分股價格被堆高也是事實，但是投信也不是傻傻只買不賣，來回操作價差也可增加配息來源（這從00929收益配發益通知書上有部分配息來自國內財產交易所得即可得知）。除非是想要去買賣00929成分股的人，否則不用花心思在個股上，就交給00929經理人去擔心該如何買賣個股，重心還是放在配息是否穩定，若買ETF還要留意個股績效問題，哪直接去操作個股豈不更好呢？

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