快訊

14歲「炫富、飆髒話」網紅突傳死訊！家人證實「巨大的悲痛」

厄瓜多總統大選將近！候選人竟遭「爆頭槍殺」 現任總統發文證實

今天關公聖誕拜拜要注意！神像分三種 拜錯反效果

「台積電（2330）三個月後會跌100元」他籲做空！ 網反酸：沒邏輯

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電承諾投資位於德國的歐洲半導體製造公司（ESMC）。（路透）
台積電承諾投資位於德國的歐洲半導體製造公司（ESMC）。（路透）

台灣半導體大廠台積電斥資近35億歐元赴德國投資設廠正式拍板定案。投資人卻認為這是「重大利空」，未來在各地廣設工廠的台積電，會讓晶片變成像水一樣的資源，重要、但不再是高價值的資源。但也有人認為，台積電本質是控盤工具，「空台積電不如空AI」，甚至狠酸他的做空理由沒有邏輯。

台積電8日宣布以不超過34億9993萬歐元額度內投資主要持股的德國子公司ESMC，以提供專業積體電路製造服務。這是台積電首度在台灣和中國以外的第3地設置生產基地。

一名網友PTT發文表示，台積電投資德國子公司ESMC，對台積電而言是「重大利空」，因為未來三年台積電陸續在歐洲、北美設廠，以因應當地需求，這也代表能議價的籌碼降低，所以本次台積電不收蘋果不良品費用，就是表示未來會直接跟美國廠商拿貨。

該網友表示，若是在中美貿易戰以前，半導體是如鑽石般由品牌掌控的特定資源，那麼未來在各地廣設工廠的台積電，會讓晶片變成像水一樣的資源，重要、但不再是高價值的資源，也就是一般的戰備物資。

該網友分析應該「做空台積電」的理由，包括第一，股神巴菲特年初賣光手中的台積電持股；第二，外資近10日賣出約2萬7千張股票；第三，台積電線圖比大盤還弱勢，大盤才剛摸到6/12的缺口，台積電早就破了。至於進退場機制，他表示，「沒有退場機制，比氣長，3個月沒跌100元算我輸」。

其他網友則留言「先測370你準備賺爛」、「讚喔，空到N3E量產，應該有機會」、「最近台股爛到空手，我相信你有十成甚至九成的勝率」、「巴菲特不愧是股中之神股神，早就出清脫手，韭菜還在笑股神已老」、「這支根本不會嘎人」、「哪天如果有人跟我說做空有風險，我就把台積電三個字甩到他臉上」、「台積電到各國設廠，加上各國開始搞晶片，未來堪憂」。

但也有人留言「兩年後再來空吧」、「蘋果那個台積電財報的時候就說了」、「當初370時也覺得要倒了，結果拉上去」、「這盤一年後會上24000，沒台積不行的」、「難跌100點，不然台股可能至少跌2千點」、「拜託你多空一點，GG缺空軍才漲不上去」、「大家都在害你，550-700利潤多少自己算」、「看到把蘋果拿出來講我就放心了，期待你快點空」、「你看空我要準備歐印惹」、「這腦補的理由邏輯也太爛了吧」。

編輯推薦

德國 台股 PTT 2330台積電

延伸閱讀

國泰金（2882）去年落難…買進價格40元以下！ 專家：壽險玩價差若上50陸續賣出

力積電（6770）擁「AI平民化」武器？網喊：相信黃董每年都懂

0056月領10萬股息…需多少資金？ 她整理出月領圖表：每月領一萬要投入近兩百萬

開盤買完合庫金（5880）就收工！ 專家：跟「這檔」都是有吃又有拿存股特性

相關新聞

「台積電（2330）三個月後會跌100元」他籲做空！ 網反酸：沒邏輯

台灣半導體大廠台積電斥資近35億歐元赴德國投資設廠正式拍板定案。投資人卻認為這是「重大利空」，未來在各地廣設工廠的台積電，會讓晶片變成像水一樣的資源，重要、但不再是高價值的資源。但也有人認為，台積電本質是控盤工具，「空台積電不如空AI」，甚至狠酸他的做空理由沒有邏輯。

爸爸們最愛這10檔股票…買當父親節禮物？ 專家點破：應該不是真心喜歡

新聞寫的很含蓄，看起來爸爸們偏好鋼鐵、晶圓雙雄、航運、金融股等標的...

中國經濟差對世界影響卻不大？他提3點分析：不會有金融危機

中國經濟前景不佳，投資人擔心會影響世界整體經濟發展，不過PTT網友認為，中國央行只要印錢就可以維持系統運作，因此不太會有金融危機，加上中國主要是生產者，而非消費者，即使經濟不佳，對世界而言也不大有影響。

培訓十天就能美國台積電上班…年薪達130萬！網：只能洗洗綠卡

美國鼓勵興建晶圓廠，但未來幾年半導體業可能缺工7到9萬人，當地社區大學與台積電等晶片製造商合作進行培訓計畫，一名失業的單親媽媽僅上了十天的培訓課就可上班， PTT看完工作條件直搖頭，有網友感嘆，這個年薪在美國根本無法生活，加上上班時間非常早，還有培訓期也過短，根本目的只是「洗綠卡」。

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

停止升息時、報復性消費結束！「這三檔」被低估的勢股將受惠大反彈？

2022年因為升息而受傷的潤泰新、根基、大成，無論造成獲利虧損或產業蕭條都無妨，重點是這些公司依舊頂著升息的壓力持續進步中，等到升息停止之時，重返成長應該就不是什麼難事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦