「台積電（2330）三個月後會跌100元」他籲做空！ 網反酸：沒邏輯

台灣半導體大廠台積電斥資近35億歐元赴德國投資設廠正式拍板定案。投資人卻認為這是「重大利空」，未來在各地廣設工廠的台積電，會讓晶片變成像水一樣的資源，重要、但不再是高價值的資源。但也有人認為，台積電本質是控盤工具，「空台積電不如空AI」，甚至狠酸他的做空理由沒有邏輯。

台積電8日宣布以不超過34億9993萬歐元額度內投資主要持股的德國子公司ESMC，以提供專業積體電路製造服務。這是台積電首度在台灣和中國以外的第3地設置生產基地。

一名網友在PTT發文表示，台積電投資德國子公司ESMC，對台積電而言是「重大利空」，因為未來三年台積電陸續在歐洲、北美設廠，以因應當地需求，這也代表能議價的籌碼降低，所以本次台積電不收蘋果不良品費用，就是表示未來會直接跟美國廠商拿貨。

該網友表示，若是在中美貿易戰以前，半導體是如鑽石般由品牌掌控的特定資源，那麼未來在各地廣設工廠的台積電，會讓晶片變成像水一樣的資源，重要、但不再是高價值的資源，也就是一般的戰備物資。

該網友分析應該「做空台積電」的理由，包括第一，股神巴菲特年初賣光手中的台積電持股；第二，外資近10日賣出約2萬7千張股票；第三，台積電線圖比大盤還弱勢，大盤才剛摸到6/12的缺口，台積電早就破了。至於進退場機制，他表示，「沒有退場機制，比氣長，3個月沒跌100元算我輸」。

其他網友則留言「先測370你準備賺爛」、「讚喔，空到N3E量產，應該有機會」、「最近台股爛到空手，我相信你有十成甚至九成的勝率」、「巴菲特不愧是股中之神股神，早就出清脫手，韭菜還在笑股神已老」、「這支根本不會嘎人」、「哪天如果有人跟我說做空有風險，我就把台積電三個字甩到他臉上」、「台積電到各國設廠，加上各國開始搞晶片，未來堪憂」。

但也有人留言「兩年後再來空吧」、「蘋果那個台積電財報的時候就說了」、「當初370時也覺得要倒了，結果拉上去」、「這盤一年後會上24000，沒台積不行的」、「難跌100點，不然台股可能至少跌2千點」、「拜託你多空一點，GG缺空軍才漲不上去」、「大家都在害你，550-700利潤多少自己算」、「看到把蘋果拿出來講我就放心了，期待你快點空」、「你看空我要準備歐印惹」、「這腦補的理由邏輯也太爛了吧」。