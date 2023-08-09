0050每月定期定額1萬元…40歲開始也不遲！他實測：65歲就擁千萬退休金

【撰文・玩股小博士】

時代演進，過去傳統觀念逐漸被打破，傳統的「三十而立、奉子成婚」，現今已經變成「三十而已、生活艱困」，面對物價上漲，大家生活大不易，更別提要結婚生子，自己都快養不活了怎麼辦？

過去重男輕女的時代，男生超過40就是黃金單身漢，女生過40就是剩女，但這種老舊觀念大家應該都要捨去...新時代的女性可厲害了，不僅投資有一套又知道穩健獲利，加上工作能力表現優秀，一個人生活也很有品質的，於是現在有一個新名詞誕生了，「單身姑姑」，指的是年過40歲未婚的女性，男性則稱之為「單身舅舅」，美國也有「酷阿姨」，其實都是泛稱熟齡單身族，他們除了自己能把自己照顧得很好之外，親朋好友或小孩也都很喜歡這些酷阿姨們。

但看似自由自在的酷阿姨，其實也是有退休之後的隱憂，例如可能終老一生，真的出現人生黑天鵝時，也沒有其他資源可以幫忙，這時候當然得好好做財務規劃。對退休還沒有想法的黃金單身漢或酷阿姨們，接下來我會利用本身投資專業分享一些觀念，希望大家都能老有所託。

國內單身人口結構是什麼狀況？

單就未婚人口來看，40歲到百歲以上，2022年已經接近170萬人，離婚者則有166萬人，另外喪偶也在140萬人，全部總計大概477萬人，目前台灣總人口2,337萬人，換算單身姑姑或單身舅舅佔比大概是20%，等於每5個人就會出現一個40歲以上的單身人士。

未婚不代表就是單身，或許還有小孩或長輩需要扶養，另外離婚、喪偶也很可能擁有子女，不過如果以家庭角度來思考規劃，這會讓命題太廣泛，因此接下來的規劃及討論，先以一個人單身為主，未來有機會，我們再來討論家庭退休議題。

以月薪4萬為例，理財六三一原則「規劃一個人的老後」

其實有一個最簡單的方式，那就是看看你現在薪水有多少，又能存下多少錢，收入等於存錢減去支出，這應該是很芭樂的基礎理財方法，如果年到40歲或更高，卻還沒有辦法存錢，其實就要思考生活開銷是否應該調整或修正花錢的方式。

我們以薪資四萬元為例，若採用六三一原則來規劃分配資金，那麼規劃會像這樣：

生活支出：60%，24,000元。

這包含食衣住行育樂，甚至是捐款，如果可以的話，請盡量不要把錢花光，把剩下的錢再存入另一個戶頭，稱之為生活支出的「預備金」。

畢竟有時候我們會超支，突然一個機車壞掉需要修理，甚至是臨時生病需要多花一點錢，或者使用已久的手機、電子產品損壞需要換新，這時生活用的預備金就能派上用場。

投資理財：30%，9,000元。

現在很流行每個月定期定額3,000、5,000買零股、ETF或基金，甚至是投資加碼的預備金，其實就能用一半定期定額、一半存加碼金的方式實行。

預備金及保險金：10%，4,000元。

因為保險算是預防風險的一環，加上預備金本身也是預防突然的大筆開銷，例如突然要到醫院動手術，所以我會把這兩項合併在同一個帳戶中，通常來說，單身者建議準備半年以上的預備金，絕對金額來說的話，比較多人建議至少要有20萬元。

為什麼要設定雙重預備金？原因是當你一個人生活時，如果出現突發狀況，通常親朋好友也很難出手相救，加上可能都有各自家庭考量，你要突然借個幾萬可能都有困難，說不定還會被當作詐騙，問你是不是想買柬埔寨機票去當詐騙？

因此一個人的生活，說句現實的，一切都只能靠自己，但該幫忙或做人情的時候，通常也不落人後，例如包紅白包給親友小孩或者婚喪喜慶（笑）。

而上面的分類也會因人而異，但比例原則是最低需求，不能因為薪水低就躺平不規劃，甚至說沒錢投資就不投資，畢竟投資這件事情，永遠都不是等到有錢再開始，那就會永遠停擺，而是因為沒錢壓力，才要更努力擠錢出來「買下未來」，換到一個更好的退休生活。

但如果你其實有能力賺到10萬或更高，那麼生活支出比重就應該要降低，並拉高投資理財部位，提前達到財富自由的程度。

退休後到底要賺多少錢才夠？

延續上面的論點，等到你真的退休，其實就不需要投資理財了，原因是退休的必要條件之一，當然就是投資部位夠大，被動收入大於現在的薪資所得，所以接下來就要變成專注預備金、投資規模的建立，評估你的退休基金到底要累積到什麼程度才行。

我們繼續假定每月薪資是4萬元來分配，每月生活支出24,000元，這筆錢是未來退休的必要開銷，至於其他預備金、投資理財已經都存完了，所以我們只要在每年投入預備金即可，剩下的就是生活開銷。

你可能會覺得奇怪，幹嘛每年要一直投入預備金？別忘了一件事情，整體物價是會通膨上漲的，如果以預備金是20萬來說，那麼每年平均年化通膨率是2%，隔年就必須要存2,000元進去，否則幾年之後，這20萬就會失去實質購買力。

講白話一點，以後消費可能都翻好幾倍，你預備金不跟著加碼，那到時候真的有狀況，這些錢也沒辦法幫忙太多的啦，那就失去預備金的意義了。

再回到生活支出，其實每個月兩萬多元算是基礎開銷，因為你還在存錢累積資本階段，當然就要省一點，但退休之後就不可能只花這樣而已，第一個是大家老了生活要有品質，那麼想維持生活就要維持一定的開銷，再加上醫療費用或保養品可能增加，因此退休開銷當然不只是兩萬就夠用。

參考目前最新的統計及報章媒體顯示，並考量通膨因素之後，每個人退休後的預測開銷大概會落在4到5萬，如果想要更爽的，甚至7-8萬到10萬以上都可能。

我們以4萬為最低需求，正好也是本次命題的假定薪資，如果能創造每月4萬的被動現金流，其實也正好是100%的所得替代率，而單身的好處就是，一人飽、全家飽，所以就不需要額外準備什麼子女教育基金、家庭預備金，反正焦點放在自己即可。

說到投資工具，比較長線穩定的還是得佈局不動產或股票，但不動產需要一筆可觀的資金，自然就不適合從零開始建立，因此股市會是比較好入門的工具。

我們也不要亂扯一些做不到的，根據證交所統計，台股近幾年的年度殖利率介於2.56%到4.88%，而歷年平均殖利率則差不多在3.5%附近，如果看到殖利率無預警拉高，通常當年都是空頭下殺居多。

所以如果要投資台股退休，那麼長期平均殖利率至少要有3.5%以上，無論你是投資指數或個股都一樣，接著我們退休族、散戶最喜歡的0050來舉例說明。

0050過去20年平均殖利率為3.29%，當然有時候會因為盤勢高低而影響當年的殖利率，但整體而言，你買0050就不只是投資一年、兩年行情，領股息也是長線投資，其實這跟台股平均殖利率也差不多了。

假設每月需要4萬，每年就是48萬，用平均3.29%還原之後，就會得到1,459萬，所以如果你現在已經擁有1500萬資金的朋友，那大概看到這邊就差不多了，你可以關閉本頁，但如果是還沒達標的朋友，請再花點時間跟著我一起研究。

投資0050的人都很清楚，這家ETF跟著大盤指數走，因為他買進權值股，只要權值股上漲，股息也增加，那麼0050就會跟著拉高配息及淨值，換句話來說，0050能跟著市場抗通膨又兼具現金流特質，所以你就知道為何一堆退休族這麼愛這檔ETF了吧？

甚至還有一票資深金融從業人員，在職都很愛主動投資，結果更忙卻不一定能賺到錢，因此退休後通通歐印0050，你就知道這個可行性及可複製性是夠高的。

1,500萬的0050怎麼無痛生出來？

扣除前面那種少數能一次拿出大錢的人，大家投資還是要靠長期累積才是真理，並提早啟動複利效應。

先回到年化報酬率這件事，0050計算到2023年已經上市20年，回測後的年複合成長率為9.8%，含股息在內的總累計報酬率為550.8%。

如果單身姑姑正值40歲，又如上述假定薪資及分配狀況來說，每個月可投資資金為9000元，那麼一年等於可以買10.8萬，我用正常邏輯來推論，通常大家工作會有業績獎金或年終，如果再投入一些錢，湊滿一年總投入12萬元，並每個月定期定額投入1萬元，搭配領息再投入的9.8%年複合成長率，堅持10年之後的結果，本金總投入是120萬，整體複利的資產規模會來到204萬元，這時候你是50歲，把小錢滾成200萬應該很爽吧？但距離目標1500萬還要努力，而且也還沒退休，當然要繼續投入下去囉！

如果繼續再堅持十年呢？那麼本金總投入會來到240萬，但是複利就厲害了，居然高達746萬！這時候單身姑姑已經是60歲的花甲之年，距離法定退休年齡還剩下5年，我繼續幫大家回測...

如果從40歲開始，每個月定期定額投入一萬元在0050，堅持買到65歲的法定退休年齡，準備要領200多萬退休金之時，總本金投入會來到300萬，假設接下來退休也沒收入了，當然也沒能力再投錢了，複利之後的0050資產會來到1,293萬，如果再把200多萬退休金一起投入，那麼這時候正好達到1,500萬的目標，準時在65歲退休不就來了嗎？

所以重點不在於錢的問題，而是你到底有沒有心，到底有多麽渴望安心退休，只要有心了就會有執行力及續航力，當你非常努力之後，連整個宇宙都會來幫你！

退休後剛好遇到空頭年，0050股息衰退的最壞打算怎麼辦？

終於在65歲滾到1500萬之後，如果退休剛好遇到黑天鵝，導致0050股利大縮水怎麼辦？

用近5年最低的平均殖利率來壓力測試看看，最低出現2021年的2.48%，這是因為當年台股大漲而壓低殖利率，如果買在2021年的人就很可能買在相對高點，殖利率當然就不甜了，以1500萬換算2.48%會得到37.2萬元的股息，這時候距離48萬大概有11萬的落差怎麼辦？我要回去工作嗎？

如果會說這句就不是很成熟，你還是繼續回去當社畜吧，不過我們是已經有一套完整計畫而且深思熟慮才退休的人，遇到這問題也很簡單嘛，省一點花不就行了！

但如果退休生活花錢真的很吃緊，別忘記一件事情喔，預備金已經準備好20萬閒錢了，這時候拿出來自己跟自己週轉一下就行，所以這就是我說的，預備金真的很重要，只要等到隔年再把股息拿出來回補預備金就好，這就像是資金池，當你錢不夠的時候就要調度資金，等到錢夠了就補一些回去，甚至你如果嚇到，未來股息多分一點到預備金也是很棒啊，存到一年的水位其實也會更安心啦。

到了2022年，殖利率又衝高到4.09%，一樣用1,500萬來計算會得到61.35萬的股息收入，如果當年一樣花掉50萬，就會多出11萬元的資金，這時候別忘記前一年有調度預備金支應生活費，記得把11萬補回去，如果還是不夠，那麽你就自己要有自制力一點，省點花，隔年股息領到後再留錢回補，如此這般，久而久之你就會有花不完的股息收入，同時預備金也能跟著通膨而放大。

準備退休金三大原則 讓股息跟著通膨一起長大

最後要補充的是，0050是投資大盤型的ETF，所以只要台股上漲，0050當然也會不斷增值，接著殖利率又能維持日常水準，白話文一點來說，這些股息是有機會跟著增加的，幾乎就不需要擔心通膨影響股息實質購買力，又或是花費吃到本金的問題，因為你的股息跟市值都有能力抗通膨，唯一要固定補錢的就是預備金而已。

還有一件事是，你不一定要用0050作為投資工具，如果有能力選到高殖利率的個股，殖利率及成長性夠穩定的話，其實也可以考慮分配在不同股票。

總之，準備退休金投資，三大原則不能忘，分別是股息及資產同時成長、殖利率長期穩定、獲利穩健向上，只要能符合這三大原則，就不需要卡在ETF或個股之間，反正不管是黑貓還是白貓，能賺錢的招財貓才是重點。

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