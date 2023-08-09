00929「月配息ETF」超熱門…連日官股買超第一名！ 首次配息就秒填息

上周台股經歷上下三百點的洗刷與AI股大退潮，如今回首8大官股在上周4個交易日分別買超21.5億、15.3億、63.7億及11.2億，總共大買111.7億元，頗具低接決心。

而觀察過去幾日官股買超前竟可發現許多高股息ETF、債券ETF與金融股現蹤，在時下各高股息ETF因AI類股大漲而股價暴升，導致真存股族難以下手之際，官股買超第一名的高股息ETF 00929 便顯得頗具意義，究竟在這波大盤高漲的浪潮下還有沒有小資族可以存的高股息ETF，同時還包含最夯的AI主題？今天就來跟投資人分享光速填息的00929有甚麼特色吧！

00929 首檔月配高股息ETF

受惠於股市趨勢向上及聯準會近升息循環，今年股票型及債券型ETF市場相當火熱，根據8月4日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，52檔台股 ETF 的受益人變化，最新一周增加53,110人；上周受益人增加的台股 ETF 有28檔；統計今年來增加640,909人，總受益人來到4,797,067人，其中，復華台灣科技優息（00929）名列冠軍位，單月受益人數即驟增64,000多人，規模增加124億元，其中新申購約8.12億單位數，顯示除息行情提前發燒。

00929 兩大利多 存股族湧入

掌握台灣最強產業成分股

說到台灣市值最大的領域是什麼？那肯定不會錯過電子科技領域，但到底有多大？投資人可以從市值角度切入思考，目前電子科技類股含上市上櫃市值逾32兆新台幣，是第二名金融類股的5倍之多，這顯示出台灣身為科技島嶼的價值有多高，如今搭上AI風潮，不管是美國科技龍頭輝達、AMD，還是蘋果、微軟、谷歌皆需要與台廠供應鏈合作，在景氣即將落底展望未來的時刻，訂單將有望源源不絕湧入。

號稱以「台灣科技」、「優息」、「股票型基金」為訴求的00929內部成分股可以拆分成兩大區塊：

區塊一：包含43%半導體與53%的電腦周邊與電子類股，而從持股明細可以看到單一個股最高權重約為3.35%，持股分散受單一個股漲跌影響較小， 區塊二：包含切入雲端伺服器的廣積、PCB板的健鼎、當然還有投資人最在乎的二哥聯發科，如今在景氣即將落底的2023，下半年後勢必將見到庫存去化後的拉貨浪潮，屆時滿含科技類股的00929也將受惠其中。

15元價格親民 無痛存股

但說到高股息ETF，首重的一定是分散風險還有選股的策略，00929同時涵蓋五大基本面篩選機制，將「ROE」及「股息變異性」納入追蹤指數編製規則，不怕選入景氣循環股，同時具備低波動度與價值投資邏輯規劃，還包含收益平準金制度，讓投資人的股利不會隨著規模擴大而被稀釋，最重要的是股價上市後區間在15-17元遊走，對比其他類型ETF動輒一張四、五萬元的高價，00929顯得相當親民，體現無痛存股的樂趣。

高股息存股 增加收入支撐

高殖利率股票對退休後的收入支撐能帶來很好的效果，投資人若想涉及台股以外的高殖利率股票，也可以參考美股平均股息殖利率在5%以上的股票，以下提供幾檔穩定配息股票給投資人參考。

Enterprise Products Partners LP（EPD）

股息殖利率達7.7%，以油氣儲存和運輸為主，該公司旗下能源產品擁有龐大的資產基礎，包括大量天然氣、天然氣液體、原油和煉製產品管道。

Magellan Midstream Partners LP (MMP)

股息殖利率達8.2％，其管道與美國近半數的煉油系統相連，並占了該公司六成以上的收入，其餘收入則為原油運輸與儲存，只有很少部分來自原油商品本身。

Altria Group (MO)

股息殖利率達8.3％，美國大型消費品公司，在美國銷售香煙品牌和其他非吸煙品牌，在美國市場上佔有 40% 以上的市場份額，獲利相當穩定。

原文出處：00929 低價好入手，成 2023年 小資存股首選ETF

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