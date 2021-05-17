udn閱讀網路徵文「甜蜜滋味」金榜公布 加碼獎票選正式開跑！

主辦單位／udn閱讀頻道、讀創故事

協辦單位／阿默典藏蛋糕

評審／宇文正、阿默典藏蛋糕

本次主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，本次徵件在短短四週時限內，收到不少投稿迴響，有的是戀人間令人怦然心動故事，有的是家人間歡聚時刻，甜蜜金句也相當精采，讓評審團隊苦惱不已。

最後由聯副主編宇文正，以及阿默典藏蛋糕協力精選出10篇優勝作及佳作，作品與金句將於本周三陸續刊出，而本次入圍創作者不僅可獲得稿酬外，還能額外參選網路人氣投票活動，為自己贏得「人氣阿默獎」以及「心動金句獎」加碼贈獎，歡迎大家參與下方投票箱活動，選出讓你最感的故事及金句，一起來預測「人氣阿默獎」及「心動金句獎」雙料加碼大獎，會獎落誰家吧！成功預測奪冠作品的網友們，還有機會抽中百元蛋糕現金折價券兩張。投票辦法詳見文末資訊欄。

另外，歷年徵文獲選作品均已同步收錄其中，歡迎前往「讀創故事‧原創頻道」為努力創寫好故事的作家們加油打氣！

本次獲選作品： (下方作品均可直接點閱，搶先看！)

張嘉真／甜瞇瞇

彭宏傑／意外驚喜

逗好／幾秒鐘的以為

●前三名入選作每篇將獲得稿酬3,000元（含稅），入選優選獎創作者可獲稿、「甜愛禮品組」一份（內含阿默典藏蛋糕電子優惠券100元5張、韓國進口骨瓷杯乙個、甜愛L夾１個、讀書吧帆布袋１個 ），另外作品將可參與「人氣阿默獎」及「心動金句獎」J網路票選活動。

長堤美女／鳳梨杏仁的初戀

郁雲龍／生命的眷戀

毛怪／找不回的滋味

夢歸／男孩和海綿寶寶

陳瑜／檸檬糖霜的曖昧

貳柒／布朗尼，能怎辦

江江／全糖男孩與微苦女孩

●以上所有佳作每篇將獲得稿酬1,000元（含稅），入選優選獎創作者可獲稿、「心動禮品組」一份（內含阿默典藏蛋糕電子優惠券100元２張、甜愛L夾１個、讀書吧帆布袋１個 ），另外作品將可參與「人氣阿默獎」及「心動金句獎」網路票選活動。

票選你心中最愛的心動故事及金句！

「人氣阿默獎」暨「心動金句獎」雙獎‧網路票選活動

活動時間：即日起至6月14日

活動辦法：每人每日限投一次，票選出你心目中最愛1篇人氣故事與3大金句。歡迎踴躍投下你最愛的作品、預測冠軍，並留下聯繫email（僅供本次活動使用），就有機會得到百元蛋糕折價券兩張，投票次數越多，中獎機會越大！

活動獎項：

◆ 人氣阿默獎：選出1名

票數奪冠創作者將有機會一人獨享阿默蛋糕一年份（每月一張蛋糕提貨券，12款熱銷阿默蛋糕，市價3,400元）及U利點數300點。

◆ 心動金句獎：選出3名

票選前三名金句創作者，均可獲得免費阿默蛋糕一條及U利點數100點。

◆最佳預測獎：選出3名

凡參加以上任一票選活動，且成功預言冠軍者，即有機會獲得阿默典藏蛋糕電子優惠券100元兩張。

立即前往投票專區：

☞「人氣阿默獎」預測冠軍！

☞「心動金句獎」票選前三強！

注意事項：

1.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格， 由候補名單遞補 。 故建議所填email以常用信箱為主。

2.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

3.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。