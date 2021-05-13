快訊

鉛的年代：義大利恐怖主義為何陰魂不散？

台鐵又出軌！馱運故障車途中脫軌 台北松山間列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【甜蜜滋味‧徵文佳作】江江／全糖男孩與微苦女孩

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
馬來西亞的砂拉越千層糕（kek lapis Sarawak）。（圖／Shutterstock）
馬來西亞的砂拉越千層糕（kek lapis Sarawak）。（圖／Shutterstock）

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／江江

　　我是糖養大的孩子。爸媽在馬來西亞的雪蘭莪開嘛嘛檔，鎮日忙進忙出，餓了我就撿客人吃剩的烤餅，撒上糖粉，再配一杯煉乳汽水，人間美味。

　　臺灣好吃的甜點也不少，我尤其喜歡土鳳梨酥，吃上一口總讓我想起家鄉黃梨酥的喜慶味道。只可惜比起大馬，台灣物價還是貴了些，身為留學生總得節衣縮食。

　　有次我意外發現，宿舍附近竟有間平價蛋糕吃到飽，雖然盡是我不熟悉的西式甜點，多巴胺帶來的幸福感可一點也不少。

　　在蛋糕店裡，我認識了店員Ｍ，一個如75%黑巧克力微苦的酷女孩。據Ｍ所述，一個身高一米八的大男人每週都獨自來蛋糕吃到飽，實在很難不讓人記住。

　　有天Ｍ調侃我，是不是看上哪個店員才如此頻繁造訪。她說的對，也不對。最初我為甜食而來，後來我眼底只剩Ｍ，每週和她交談幾句，成了最幸福的時光。

　　在我的努力下，Ｍ從展示櫃移動到我座位對面。不知為何，褪下制服的Ｍ仍有些拘謹。本來我想，是不是在自己打工的店用餐讓她尷尬，怎知換了幾家不同的店，Ｍ高冷依舊，老繃著一張臉用叉子把眼前的蛋糕弄得山崩。奇怪的是，約Ｍ下次再見，她又說好。

　　Ｍ生日那天，我小心翼翼捧著跑了好幾家傳統市場才找到的kek lapis Sarawak到她家。

　　「這是什麼？」Ｍ打開蓋子，一臉疑惑看著裡頭暗褐色的條狀物。

　　「這是馬來西亞的砂拉越千層糕。」我拿起塑膠刀切開其貌不揚的蛋糕，露出如萬花筒般五彩繽紛的內層。

　　「好漂亮喔。」Ｍ驚呼連連。

　　「跟你一樣。」我乘勝追擊。

　　見天時地利人和，我向Ｍ提出交往的請求，她答應了。不過還沒沉浸在幸福的甜蜜多久，Ｍ突然一臉凝重，說有事要告訴我。

　　「我跟你說，其實我討厭甜食。」

　　「什麼？我們每次都去蛋糕店，你怎麼不講？」

　　「你那麼喜歡蛋糕，我怕說了你就不約我了。」

　　「我喜歡蛋糕，但我更喜歡你。」

  Ｍ給了我一個全糖的笑容：「我不喜歡甜的東西，但你是例外。」

※心動金句：

我不喜歡甜的東西，但你是例外。

●主題徵文「午後留聲機」邀稿中，歡迎踴躍投稿！☞ 瞭解更多

我要看更多，歷屆主題徵文


馬來西亞 甜點 徵文 吃到飽 讀創故事

相關新聞

【甜蜜滋味‧徵文佳作】江江／全糖男孩與微苦女孩

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／江江 　　我是糖養大的孩子。爸媽在馬來西亞的雪蘭莪開嘛嘛檔，鎮日忙進忙出，餓了我就撿

【甜蜜滋味‧徵文佳作】貳柒／布朗尼，能怎辦

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／貳柒 　　三年的女校生活很精采，在繁重課業下，還有社團能稍稍解放自己。因為參加籃球社

「午後留聲機」不限期徵文，募集你我重要的聲音記憶！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事 還記得，日前社群平臺上紅極一時的「#打一句有聲音的句子 Challenge」挑戰嗎？有沒有讓你回憶起難以忘懷的聲音記憶或故事呢？ 也許是重要之人的一句

【甜蜜滋味‧徵文佳作】郁雲龍／生命的眷戀

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／郁雲龍 　　吃入這口熟悉的鮮奶油蛋糕，我吞下的是眷戀以及對歲月沈澱的層層回憶，還有回

【甜蜜滋味‧徵文佳作】毛怪／找不回的滋味

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／毛怪 　　「先生，我們從來沒有賣過芒果口味喔。你是不是記錯了？」白衣紅圍裙的年輕店員

【甜蜜滋味‧徵文佳作】夢歸／男孩和海綿寶寶

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／夢歸 　　慕兒本是個開朗的男孩，從小愛說笑，跟前跟後長他三歲的哥哥。在大人眼中，不管

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。