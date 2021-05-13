【甜蜜滋味‧徵文佳作】江江／全糖男孩與微苦女孩

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／江江

我是糖養大的孩子。爸媽在馬來西亞的雪蘭莪開嘛嘛檔，鎮日忙進忙出，餓了我就撿客人吃剩的烤餅，撒上糖粉，再配一杯煉乳汽水，人間美味。

臺灣好吃的甜點也不少，我尤其喜歡土鳳梨酥，吃上一口總讓我想起家鄉黃梨酥的喜慶味道。只可惜比起大馬，台灣物價還是貴了些，身為留學生總得節衣縮食。

有次我意外發現，宿舍附近竟有間平價蛋糕吃到飽，雖然盡是我不熟悉的西式甜點，多巴胺帶來的幸福感可一點也不少。

在蛋糕店裡，我認識了店員Ｍ，一個如75%黑巧克力微苦的酷女孩。據Ｍ所述，一個身高一米八的大男人每週都獨自來蛋糕吃到飽，實在很難不讓人記住。

有天Ｍ調侃我，是不是看上哪個店員才如此頻繁造訪。她說的對，也不對。最初我為甜食而來，後來我眼底只剩Ｍ，每週和她交談幾句，成了最幸福的時光。

在我的努力下，Ｍ從展示櫃移動到我座位對面。不知為何，褪下制服的Ｍ仍有些拘謹。本來我想，是不是在自己打工的店用餐讓她尷尬，怎知換了幾家不同的店，Ｍ高冷依舊，老繃著一張臉用叉子把眼前的蛋糕弄得山崩。奇怪的是，約Ｍ下次再見，她又說好。

Ｍ生日那天，我小心翼翼捧著跑了好幾家傳統市場才找到的kek lapis Sarawak到她家。

「這是什麼？」Ｍ打開蓋子，一臉疑惑看著裡頭暗褐色的條狀物。

「這是馬來西亞的砂拉越千層糕。」我拿起塑膠刀切開其貌不揚的蛋糕，露出如萬花筒般五彩繽紛的內層。

「好漂亮喔。」Ｍ驚呼連連。

「跟你一樣。」我乘勝追擊。

見天時地利人和，我向Ｍ提出交往的請求，她答應了。不過還沒沉浸在幸福的甜蜜多久，Ｍ突然一臉凝重，說有事要告訴我。

「我跟你說，其實我討厭甜食。」

「什麼？我們每次都去蛋糕店，你怎麼不講？」

「你那麼喜歡蛋糕，我怕說了你就不約我了。」

「我喜歡蛋糕，但我更喜歡你。」

Ｍ給了我一個全糖的笑容：「我不喜歡甜的東西，但你是例外。」

※心動金句： 我不喜歡甜的東西，但你是例外。

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