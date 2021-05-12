快訊

基隆傳出確診個案？基市府：由中央說明 將全市大消毒

基隆再傳確診個案 陳時中說符合疫情警戒第三級條件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【甜蜜滋味‧徵文佳作】貳柒／布朗尼，能怎辦

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／貳柒

　　三年的女校生活很精采，在繁重課業下，還有社團能稍稍解放自己。因為參加籃球社，我在那裡遇到志同道合的一位朋友，她是球社的風雲人物，擁有超強體能，雖然是男生頭，卻不是印象中所謂中性女的氣息，而是呆呆萌萌，帶著與世無爭的傻笑。

　　每次打完球回到家，原本應該在房間讀書的我，卻總盯著放在書旁的手機，每晚我們討論彼此練球的狀況，有時候講到手機快沒電，我就會以一種極為詭異的姿勢趴在地上邊充電，邊講電話，手中熱到發燙的手機與冰冷的地板成為明顯的對比，貪戀這樣溫度的差異，不捨切斷與她的聯繫。

　　某天打完球，我們到學校附近的咖啡廳，她想也不想就點了布朗尼。

　　「你也喜歡布朗尼嗎？給你吃一口。」嘴巴含著一口，牙齒上沾滿了了巧可力，原本應該可怕的畫面，我卻覺得特別可愛。

　　「喜……喜歡啊！」心虛地扯開嘴角朝她笑了笑，那是我第一次吃布朗尼。

　　不似蛋糕鬆軟的口感，咬起來綿密而扎實，微苦的巧克力傳到舌尖讓我皺了眉，連同核桃的碎粒咀嚼，連忙拿起旁邊的百香果果茶吸了一大口，一起吞下。

　　那天是她的生日，也是與學妹友誼賽的日子，場上的她將球抓得特別緊，防守她的是那個馬尾女孩。比賽結束哨聲響起，馬尾女孩如期的崴了腳，她急忙彎下查看狀況，我抓緊裝滿水的水桶，朝她身邊邁進，提水的過程中，因激動而濺出的水沾濕了一大半的衣服，在如此炎熱的天氣下，本應有點爽快，卻不知怎麼還打了個哆嗦，嘩啦啦往蹲在地上的她頭上倒去，眾人喊著：「生日快樂」，接著馬尾女孩拿著我準備的蛋糕讓她許願，慶生起鬨的聲音顯得格外刺耳，卻仍抵不過夏天狂妄的蟬聲。

　　因為知道她在乎馬尾女孩，而導了一場戲，就為了讓生日潑水橋段有更充足的時間準備。

　　三年畢業了，直至大學，我依然沒有勇氣將這份心意說出口。大四那年我的生日，她特地跑到宿舍樓下給我蛋糕。

　　「嘿給你，你最愛的。」我往袋裡一看，果不其然是布朗尼。

※心動金句：

把暗戀的苦嚼碎了連同她的笑嚥下去，就會甜了吧。布朗尼，能怎辦？

●主題徵文「午後留聲機」邀稿中，歡迎踴躍投稿！☞ 瞭解更多

我要看更多，歷屆主題徵文


徵文 咖啡廳 甜點 讀創故事

相關新聞

【甜蜜滋味‧徵文佳作】毛怪／找不回的滋味

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／毛怪 　　「先生，我們從來沒有賣過芒果口味喔。你是不是記錯了？」白衣紅圍裙的年輕店員

【甜蜜滋味‧徵文佳作】貳柒／布朗尼，能怎辦

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／貳柒 　　三年的女校生活很精采，在繁重課業下，還有社團能稍稍解放自己。因為參加籃球社

【甜蜜滋味‧徵文佳作】夢歸／男孩和海綿寶寶

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／夢歸 　　慕兒本是個開朗的男孩，從小愛說笑，跟前跟後長他三歲的哥哥。在大人眼中，不管

「午後留聲機」不限期徵文，募集你我重要的聲音記憶！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事 還記得，日前社群平臺上紅極一時的「#打一句有聲音的句子 Challenge」挑戰嗎？有沒有讓你回憶起難以忘懷的聲音記憶或故事呢？ 也許是重要之人的一句

【甜蜜滋味‧徵文佳作】郁雲龍／生命的眷戀

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／郁雲龍 　　吃入這口熟悉的鮮奶油蛋糕，我吞下的是眷戀以及對歲月沈澱的層層回憶，還有回

【甜蜜滋味‧徵文佳作】陳瑜／檸檬糖霜的曖昧

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。 文／陳瑜 “When life gives you lemons, make a lem

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。