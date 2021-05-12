【甜蜜滋味‧徵文佳作】貳柒／布朗尼，能怎辦

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／貳柒

三年的女校生活很精采，在繁重課業下，還有社團能稍稍解放自己。因為參加籃球社，我在那裡遇到志同道合的一位朋友，她是球社的風雲人物，擁有超強體能，雖然是男生頭，卻不是印象中所謂中性女的氣息，而是呆呆萌萌，帶著與世無爭的傻笑。

每次打完球回到家，原本應該在房間讀書的我，卻總盯著放在書旁的手機，每晚我們討論彼此練球的狀況，有時候講到手機快沒電，我就會以一種極為詭異的姿勢趴在地上邊充電，邊講電話，手中熱到發燙的手機與冰冷的地板成為明顯的對比，貪戀這樣溫度的差異，不捨切斷與她的聯繫。

某天打完球，我們到學校附近的咖啡廳，她想也不想就點了布朗尼。

「你也喜歡布朗尼嗎？給你吃一口。」嘴巴含著一口，牙齒上沾滿了了巧可力，原本應該可怕的畫面，我卻覺得特別可愛。

「喜……喜歡啊！」心虛地扯開嘴角朝她笑了笑，那是我第一次吃布朗尼。

不似蛋糕鬆軟的口感，咬起來綿密而扎實，微苦的巧克力傳到舌尖讓我皺了眉，連同核桃的碎粒咀嚼，連忙拿起旁邊的百香果果茶吸了一大口，一起吞下。

那天是她的生日，也是與學妹友誼賽的日子，場上的她將球抓得特別緊，防守她的是那個馬尾女孩。比賽結束哨聲響起，馬尾女孩如期的崴了腳，她急忙彎下查看狀況，我抓緊裝滿水的水桶，朝她身邊邁進，提水的過程中，因激動而濺出的水沾濕了一大半的衣服，在如此炎熱的天氣下，本應有點爽快，卻不知怎麼還打了個哆嗦，嘩啦啦往蹲在地上的她頭上倒去，眾人喊著：「生日快樂」，接著馬尾女孩拿著我準備的蛋糕讓她許願，慶生起鬨的聲音顯得格外刺耳，卻仍抵不過夏天狂妄的蟬聲。

因為知道她在乎馬尾女孩，而導了一場戲，就為了讓生日潑水橋段有更充足的時間準備。

三年畢業了，直至大學，我依然沒有勇氣將這份心意說出口。大四那年我的生日，她特地跑到宿舍樓下給我蛋糕。

「嘿給你，你最愛的。」我往袋裡一看，果不其然是布朗尼。

※心動金句： 把暗戀的苦嚼碎了連同她的笑嚥下去，就會甜了吧。布朗尼，能怎辦？

●主題徵文「午後留聲機」邀稿中，歡迎踴躍投稿！☞ 瞭解更多

☞我要看更多，歷屆主題徵文