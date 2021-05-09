【甜蜜滋味‧徵文佳作】夢歸／男孩和海綿寶寶

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／夢歸

慕兒本是個開朗的男孩，從小愛說笑，跟前跟後長他三歲的哥哥。在大人眼中，不管是才藝還是成績，甚至身高，慕兒都差老哥一截。即使這樣，他們兄弟倆感情極好，慕兒樂於當個平凡的老二。

高中時兩人都就讀有名的私校，哥哥學術獎項拿到手軟，順利進入競爭激烈的常春藤直升醫科，留在高中的慕兒開始窮於應付考試。爸媽擔憂緊張，日日坐在身旁緊盯他完成作業。後果是慕兒變得拒絕上課，逐漸乾脆拒絕起床，偶爾離開房間聽到父母囉嗦又縮回洞穴。

兩家多年好友，我試著跟慕兒溝通，但曾經活潑聒噪的孩子像緊閉的蚌殼。慕兒束手無策的媽媽問他願不願意來我家住幾天，他竟然答應了。

我動腦筋問他有沒有什麼想做的事，他提到攝影。我們帶著古董單眼相機去鄰近的植物園，在樹叢噴泉畔捕捉影像的他，眼神略略明亮起來。回到家，他反問我有什麼興趣。

『我喜歡做蛋糕。』我笑著回答他。

他對這個回答沈思了一會，突然冒出：『可不可以做個卡通人物的蛋糕？』

這不啻是個挑戰，我問他想做誰，心裡禱告不要是鋼彈什麼的。

『海綿寶寶。』

我腦中浮現他們小時候和我家的翔兒，常在電視機前笑到人仰馬翻的情景。雖然派大星可能比較簡單…...我還是放手一試。為了忠實呈現海綿寶寶的特點，決定不用較簡單的糖霜，而用手工翻糖來包覆蛋糕體。這是一件頗耗時的細工，更要避免在製作過程中讓翻糖乾裂。

自己製作的翻糖比現成品美味許多，但也容易產生紋路。我跟慕兒一起烤好蛋糕體，修出海綿寶寶的形狀，把不同食用色素調入掰成一塊塊的翻糖，最後剩下的艱難部份就是給蛋糕穿上衣服。

我凝視專注給蛋糕從領帶到雀斑雕琢的孩子，發現他嘴邊露出好久不見的微笑。空氣中仍有淡淡香草味，逐漸成形的SpongeBob睜大眼睛也笑著回望慕兒。

凌晨才完工的蛋糕，第二天被教會做禮拜的眾人搶光。大家讚賞這是外面買不到的傑作。

慕兒後來順利畢業進入大學，他哥哥是住院醫師，他也碩士畢業，在東部的公司就職，艱困的青少年時代成為遙遠的過去。

我深信，在慕兒成熟的過程中，那一夜，那個蛋糕扮演了重要的療癒角色。

※心動金句1： 我凝視專注給蛋糕從領帶到雀斑雕琢的孩子，發現他嘴邊露出好久不見的微笑。空氣中仍有淡淡香草味，逐漸成形的SpongeBob睜大眼睛也笑著回望慕兒。 ※心動金句2： 我深信，在慕兒成熟的過程中，那一夜，那個蛋糕扮演了重要的療癒角色。

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