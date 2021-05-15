【甜蜜滋味‧徵文優選作】彭宏傑／意外驚喜

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／彭宏傑

阿莫突然找我，張口就說：「老彭，你知道彥禾要生日了，我和莊仔跟小賴打算幫他慶生，你要不要一起啊？」

我一時愕然，甚或有那麼一點吃醋的感覺，說起生日我跟彥禾只差個三天，根據以往我們都是同一天一起慶生的，聽阿莫的意思莫非這回沒我的份了？我盡可能大方起來，笑說：「當然要參加呀！」

阿莫大喜，跟我收了兩百塊錢，然後囑咐我千萬守住秘密，我瞬間成了秘密集團的一份子，計畫中顯然沒有為我慶祝的隻言片語。

我收起心裡淡淡的哀傷，加入他們一起討論，最後我們決定買提拉米蘇送給他，大家笑得燦爛，很清楚彥禾會為此感到高興，不得不說他們笑容的幅度，正是我悲傷的幅度。

無論如何彥禾的生日是辦定了，我們買了許多吃食，是日，阿莫一聲令下，所有的事物就準備就緒。我給安排到的工作是蛋糕手，亦即拿著蛋糕，以手機鈴聲為號，就要步入房間，給彥禾一個大大的驚喜。

手機聲果然響起，我抖擻精神，便和兩個好友走出去，才剛唱起生日快樂歌，那頭居然也跟著唱了起來，不料彥禾居然捧著千層蛋糕，從另一頭走過來，我們相見，心照不宣，竟是又驚又喜。

原來我一開始就落入了阿莫的圈套，阿莫如同雙面間諜，在我兩之間來回操作，明是要為第三人慶生，卻早把對方玩弄於鼓掌之中，只聽阿莫大笑起來，說：「老彭、彥禾有沒有覺得驚喜？看看你們的表情，真是有趣極了！」

他們竟還要求被害人分享這陣子的心路歷程，儘管羞赧，卻還是照實說了出來，密謀者無不笑聲震天，只差沒有滿地打滾。

我們就像過往一樣，圍在一起，吃著蛋糕，喝著飲料，千層蛋糕和提拉米蘇的美味自不待言，但真正讓我覺得甜蜜的則是千金難買的友情。

※心動金句： 幸福與甜蜜堆疊起千層蛋糕的形狀，獻上滿滿祝福。

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