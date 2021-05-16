【甜蜜滋味‧徵文優選作】張嘉真／甜瞇瞇

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布得獎入選作品

文／張嘉真

我沒有想過我會吃不完一塊草莓鮮奶油蛋糕。

鮮奶油塌陷，蛋糕體剝落，草莓血肉模糊，徒留斷垣殘壁。

我們小心翼翼地看著彼此，深怕一點風吹草動會讓災情更加慘烈。沒有人願意打破沉默，成為擊潰最後一磚一瓦的人。

其實早就失去了，鮮奶油說，在你別開視線的時候我就已經死了。

從約會到分手，只需要一塊蛋糕的時間。一塊鮮奶油蛋糕只需要三十分鐘，就會瓦解。少了鮮奶油黏著，一切就會面目全非。

那是最不經意的死亡。你忘記注意我、忘記我會傷心，所以當你目送我們死亡的時候，我們都很傷心，怎麼一不小心就變成這樣。

我以為我再也不敢吃蛋糕了。但奶與蜜是如此強悍，足以用四十年的曠野去想望，為了不讓任何人專美於前，我只好成為自己的神，開始復健。

一個人吃一整模蛋糕，冰在冰箱分三天吃完。

用舌頭撫平馬仕卡邦乳酪，感覺甜蜜慢慢滲入舌根，不只有吻能讓我發麻，一次吃半個七吋蛋糕也可以；忽然舔到上顎殘存的焦糖，糖糊了眼睛，瞇起來的瞬間眼淚還是掉下來卻可以推托給味覺；把戚風蛋糕與杏仁脆餅捲到臼齒之上，狠狠地磨平，那時候說不出來的咬牙切齒，現在還給自己。

終於有一天，我覺得蛋糕好好吃。

我又開始吃起各種口味的單片蛋糕。

原來甜蜜也可以自產自銷自給自足。

後來我遇見另外一塊塌陷的蛋糕。

我們相約結束工作一起回家，但從下一班、再十分鐘又延到半個小時，最後直至差幾分鐘就要末班車，我才成功抵達捷運站。

對不起已經不足掛齒，要掛荊棘。

他說，沒關係，但是蛋糕可能，有點關係。

在赴約之前他坐上相反方向的列車買了一塊蛋糕，又坐回來原點。

從感恩節聖誕節情人節到雙方生日都想過一輪堪比人生跑馬燈，我才敢問他是為了慶祝什麼。

他說，沒有為什麼，因為妳會很開心。

妳吃蛋糕的時候眼睛會瞇起來，我喜歡看妳那樣笑，那樣我也會很開心。

打開盒子的時候，生乳酪已經熟成為一攤液體。

傾頹原來不總是意味著毀滅，因為甜蜜擁有無限可能的力量。有時候是傷心，有時候是麻木，有時候只是為了你的笑容。

※心動金句1： 原來甜蜜也可以自產自銷自給自足。 ※心動金句2： 傾頹原來不總是意味著毀滅，因為甜蜜擁有無限可能的力量。有時候是傷心，有時候是麻木，有時候只是為了你的笑容。

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