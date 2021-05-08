【甜蜜滋味‧徵文佳作】陳瑜／檸檬糖霜的曖昧

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／陳瑜

“When life gives you lemons, make a lemon icing cake!”

三年過去了，唯一留下的就是社群軟體上一張照片及一句話。我盯著那句話發楞，如今還能感受到自己當時的雀躍。

「哇妳做的啊！好賢慧喔！」、「可以嫁了啦！」，那些朋友的調侃跟稱讚，之於那時候的自己其實都是過雲煙，對你的回憶卻是異常鮮明，自己親手做蛋糕的那一天，更準確一點來說是那一個晚上，大概是我們最接近愛情的時候。

「今天我跟公司的同事去做甜點欸！」一如往常的附上成品的照片，我喜孜孜地像個邀功的孩子跟你報告今天的行程。

「很厲害欸，想吃～」

「可以啊，反正這麼大一個我家也吃不完，可是你明天不就要調派去外縣市了嗎？」

「晚上我可以去找妳啊～」

於是蛋糕成了我那天能見到你的原因，本來想整顆蛋糕送給你，後來想想這樣好像又太殷勤。聽到你當天就願意出來見面，就為了吃一塊我做的檸檬糖霜蛋糕，開心到晚餐都沒耐心好好吃完，小心翼翼的護著保鮮盒內的蛋糕（千挑萬選看起來最漂亮最好吃的一塊，然後告誡家人這塊是要給朋友的，誰都不准吃），端著一顆砰砰跳的心來到我們約定的咖啡店。

那天深刻的體會到看著自己喜歡的人，吃著自己為他做的食物，是一件多麼令人滿足的事情。後來體會到，有個人願意專程一趟路出門，就為了你想要與他分享的一件小事，是一種該好好感謝與珍惜的情誼。

早已忘了那晚我們在咖啡店聊了什麼，只記得戀戀不捨的陪你走到你的機車旁，才拿出自己準備好的手做卡片交到你手上，用故作輕鬆的語氣輕描淡寫的帶過這背後所有的深刻付出：「這是要給你的，不是告白信啦！你不用緊張，只是要謝謝你，然後祝你的新工作一切順利！」

你在我面前拆開了卡片靜靜的看完它，那時候心想還好我真的只有祝你即將外派的工作安排一切順心。

我看不懂你眼中的情緒，你張開雙臂溫聲地問我：「可以抱一下嗎？」

忘了有沒有在你懷裡聞到屬於你身上好聞的味道，忘了那天之後什麼原因讓我們漸淡出彼此的生活圈，像一塊被留在冰箱裡被人遺忘了檸檬糖霜蛋糕。

※心動金句1： “When love gives you lemons, make a lemon icing cake!” 不管愛情給了你什麼，你都卯足全力的想要把它變成可口誘人的甜點。 ※心動金句2： 檸檬糖霜的組成其實跟曖昧很像，酸不溜丟的檸檬汁加上甜膩的糖粉；心懸半空的不安定感加上相處中的那些怦然，兩者極端的平衡成為讓你欲罷不能的滋味。 ※心動金句1： 若有個人願意專程千里迢迢地來到你面前，就為了一件你想要與他分享的小事，別忘了那是一份該好好感謝與珍惜的情誼。

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