【甜蜜滋味‧徵文佳作】郁雲龍／生命的眷戀

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／郁雲龍

吃入這口熟悉的鮮奶油蛋糕，我吞下的是眷戀以及對歲月沈澱的層層回憶，還有回憶裡的親友與每一份香甜的溫暖。

小時住在鄉下，家裡附近就只有一家麵包店，只要過生日，就是去訂一個蛋糕，毫無選擇焦慮，從不費心，因為就只有傳統海綿蛋糕，夾層鋪上布丁、果醬、芋頭、或者水蜜桃，然後外表蓋上厚厚的鮮奶油，點綴些櫻桃、草莓、芒果乾……這就是最豐盛的生日佳餚了！

我總是會貪戀著那甜膩滑潤的鮮奶油，一口接一口，把它犁平，宛若農夫耕田，留下一條條的溝壑。

「啊──你不能這樣吃啦！這樣別人怎麼吃？」阿母和姐姐會寵溺的責難，然後加入掠食者角色，開始搶奪。

嚴肅的父親會顯露出難得的笑容。我則小心翼翼的切下一塊「淨土」，乖巧的端給他，然後再心虛的回去攻城掠地。我們只是平凡的四口之家，經濟拮据，但在溫暖的燭光，黃韻飄搖的燈蕊裡，卻讓陋舍蛻變為最華麗的宮殿。

那是我百吃不膩的蛋糕，隨著頭髮疏落，眼花齒搖，老爸早已辭世，媽媽病體纏鬱，姐姐出嫁……這家麵包店卻屹立不搖的傳承下來，口味依舊如昔，鐵打不變，也不知如何能在競爭如此激烈的市場裡百折猶生。

多年來，吃過的甜點糕餅不可勝數，我也漸漸釐清家裡附近這海綿蛋糕的成分和製作流程，顯然不能符合如今養生健康的洪流趨勢。但只要過生日，我還是晃著老態龍鍾的步履，走進店裡，望著面目熟悉的老闆，或者是他的兒女？

「老闆，訂個8吋蛋糕，裡面要布丁和藍莓的，外面用黑森林奶油……」

黑森林蛋糕。（圖／郁雲龍提供）

不用費心挑選，因為口味從沒變過，他們的品項也未與時俱進。店裡還有幾位社區老鄰居，顯然也是預購，彼此點頭咧嘴而笑，似乎傳遞著一份心裡靈犀的默契。

我想，我們品嚐的不是口味，而是堆疊的時光和記憶，更有忠誠的感情，吃在口裡，甜在心裡，鐫刻在靈魂深處。

※心動金句1： 我吞下的是眷戀以及對歲月沈澱的層層回憶。 ※心動金句2： 我們品嚐的不是口味，而是堆疊的時光和記憶，更有忠誠的感情。

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