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「人氣阿默獎」網路票選活動，預測冠軍作，再抽現金券！

聯合新聞網 / 讀.書.人

阿默典藏蛋糕、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手企劃主題徵文「甜蜜滋味」徵文金榜已於今日揭曉，歡迎踴躍投下你最愛的作品、預測冠軍，並留下聯繫email（僅供本次活動使用），就有機會得到百元蛋糕折價券兩張，投票次數越多，中獎機會越大！投票時間只到6月14日止，還有心動金句票選，千萬別錯過！

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注意事項：

1.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格， 由候補名單遞補 。 故建議所填email以常用信箱為主。

2.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

3.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

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