【甜蜜滋味‧徵文優選作】逗好／幾秒鐘的以為

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／逗好

有些東西，只聽名字就有著幸福的滋味。

阿英的兒子小學二年級，卻有著五年級的身材。「啊、買買、嗚」他口裡能說的就這幾個音。別人不懂他想要的，他就用嘴咬人、用手捏人、拉人頭髮，或打自己、用頭撞牆。

阿英帶兒子出門需要很強的心臟。走進超市她兒子看到貨架上的商品，嘴裡就發出「買買」的聲音，隨手就撕開包裝塞進嘴裡。她對兒子說不可以，就換來兒子的尖叫與停不下來的哭鬧，她試了許多方法都管不住兒子。「那麼大了還這樣，是妳把他寵壞。」陌生人隨口丟出的話，讓忙著制止兒子的阿英更加無奈。

我走進只有幾件家具顯得空曠的阿英家，見到阿英的兒子用手抓菜抓肉抓麵，發出奇異的笑聲，不見他坐下來一分鐘。阿英說：「從小教到現在還是這樣。」「我打他罵他都沒用。很怕他破壞東西，我家才這麼空。」「有一次我身體不舒服只是睡一下，醒來看到他拿著洗衣精瓶子、被打開的水龍頭流著一地的水，屋子裡飄著彩色泡泡，我竟然沒生氣還覺得好美。」「每次我哭他就來抱我，把他的臉貼在我的臉上。」

「我兒子最近好奇怪，竟然會盯著蛋糕的圖片看。」「好想帶我兒子去吃芒果乳酪蛋糕。」阿英看著咖啡店的貼文對著我說，帶兒子在咖啡店吃蛋糕是遙遠的夢，需要很大的勇氣。

阿英牽著兒子，我們三人走進咖啡店。我指著店後門擱在水溝邊的那張桌子「我們比較吵，可以坐在那裡嗎？」老闆說：「那是我自己坐的地方，很熱喔！」我說沒關係，放在心裡沒說的是怕毀了老闆的咖啡店。

甜品櫃裡亮著澄色的光，可愛誘人的蛋糕對著我們招手。阿英的兒子隔著玻璃安靜看著櫃子裡的甜點，手指向芒果乳酪蛋糕。我們坐在咖啡店後門沒人走動的巷弄裡，看著阿英的兒子拿著小湯匙坐在椅子上吃芒果乳酪蛋糕。這幾秒真以為他是小學五年級。

阿英說：「酸酸的芒果混入乳酪蛋糕裡有著甜甜的滋味。」「蛋糕裡一定藏著魔法，給了我幾秒鐘的以為……」阿英的兒子是自閉兒，他把臉貼在阿英的臉上好久好久。

※心動金句： 蛋糕裡一定藏著魔法，給了我幾秒鐘的以為......。

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