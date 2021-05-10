【甜蜜滋味‧徵文佳作】毛怪／找不回的滋味

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布入選作品。

文／毛怪

「先生，我們從來沒有賣過芒果口味喔。你是不是記錯了？」白衣紅圍裙的年輕店員，一臉不解的應著。

地下街的熙攘，蓋過了我的回答。

那是一個新世紀初的表演。魔術師消失了整排商場和兩側圍牆，然後一間精緻的蛋糕店出現在新鋪的馬路旁，地下有火車和地上的人們躲迷藏。

駕駛座旁新婚的妻是位甜姐兒，眼尖的她望見，蛋糕就搭上了車。那本來是回娘家的伴手，誘人的色澤與氣味，隨著不時的掀蓋偷嚐，車內瀰漫著南國的水果香。芒果誘人的氣味，喚著體內的渴望。不會太甜的滋味，入口並不膩。那是新婚的當下，我懷疑，有什麼比妻的唇更甜；幸福的滋味，永遠不厭倦。

如果現實的酸楚，能像芒果一般只是湧出淡淡的果酸，那就太好了。原生家庭生活的差距、用錢的習慣、隨著一次次言語的交鋒，年輕的我們誰也不肯認輸。最後共享的一塊芒果蛋糕，也因失手跌在地上，再也無法完整的撿起來。

是哪個靈魂的歌聲，「吾愛似夏日，白雲悠悠而過，不染一絲藍天。」

是哪一隻兔子聽老流浪漢說的，如果不想忘記，就一直呼喚她的名字。

「綠色」花椰菜、咖哩配起司蛋包飯加一小塊奶油、阿默的芒果乳酪蛋糕。那是前妻最愛吃的菜。

「年輕的女孩啊，雖然你在蛋糕店工作，也不一定懂得，那曾經擁有的，芒果乳酪的滋味。如果將來有一天嚐到了，你不會忘的。」

※心動金句： 喚不回的愛情，永遠是最想念的滋味。

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