【甜蜜滋味‧徵文佳作】長堤美女／鳳梨杏仁的初戀

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布得獎入選作品

文／長堤美女

下班後參加讀書會，認識一位臉蛋圓圓，笑起來瞇著眼的家庭主婦，小菲。她老是道歉沒空把書讀完，卻不忘帶她做的手工餅乾來分享。

有一次我提議幫她拍影片，帶著攝影工具到她家。小菲拿出一顆金鑽鳳梨，準備做鳳梨杏仁蛋糕。

她一面打蛋液，一面灑杏仁粉，空氣中充滿杏仁獨特的香氣，使我憶起年少時，跟學弟曖昧。他對牛奶過敏，我四處尋找替代品，說服他和我一起喝杏仁奶。其實我挺厭惡杏仁刺激性的氣味，但是愛情的奇幻力量，讓人勇往直前，刀山劍海，捨我其誰。

「這種杏仁粉很健康，對體質過敏的人有幫助。」小菲說。

「好用心，真是好太太。」我說。

「沒有啦，我先生教的。」

小菲俐落地拿起鳳梨，像個女俠，刷刷地去掉外皮，刀起刀落，一片片黃澄澄的鳳梨，像孔雀開屏般呈現在眼前。對於喜歡吃點心的我而言，看著別人做甜點，內心的煩悶獲得療癒，彷彿人生的苦，都隨著烤箱裡的溫度，漸漸昇華消失。

十五分鐘後，鳳梨杏仁蛋糕上桌，由於用的是健康食材，沒有外頭奶油糖霜的花俏雕飾，就像小菲本人，簡約低調，料好紮實。我在片尾，充當一回試吃人，微酸的鳳梨，綜合蛋糕的綿密，有點甜又不太甜，讓人重溫初戀的滋味，誰能擋得住情愛的魔力？有種眷戀一輩子戒不了。

「你先生好幸福，許多家庭都外食，像我就是會吃不會煮。」我說。

「其他我不行，不像你們單身女強人比較厲害，我先生常說我沒用。」

「這年頭，男人只剩一張嘴。」我說，小菲和我相視大笑。

我問小菲想要全家福照片入鏡嗎？她指向客廳書架，透過鏡頭來個close-up。照片上她的先生戴著墨鏡，一臉嚴肅，我突然哭笑不得，沒料到他竟然是學弟。

臨走前小菲叫我帶份蛋糕回家。我在家中，細細品嘗，這杏仁味如此熟悉，鳳梨依舊香甜，卻物是人非事事休。可是我沒有想像中難過，舊愛雖美，但店裡還有許多新品上市，等我笑納入口中。

※心動金句： 看著別人做甜點，內心的煩悶獲得療癒，彷彿人生的苦，都隨著烤箱裡的溫度，漸漸昇華消失。

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