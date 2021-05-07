快訊

諾富特機師群聚新增6例病毒定序 仍在3大群感染源範圍內

華航諾富特飯店事件 已罰115萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【甜蜜滋味‧徵文佳作】長堤美女／鳳梨杏仁的初戀

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
（圖／長堤美女提供）
（圖／長堤美女提供）

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布得獎入選作品

文／長堤美女

　　下班後參加讀書會，認識一位臉蛋圓圓，笑起來瞇著眼的家庭主婦，小菲。她老是道歉沒空把書讀完，卻不忘帶她做的手工餅乾來分享。

　　有一次我提議幫她拍影片，帶著攝影工具到她家。小菲拿出一顆金鑽鳳梨，準備做鳳梨杏仁蛋糕。

　　她一面打蛋液，一面灑杏仁粉，空氣中充滿杏仁獨特的香氣，使我憶起年少時，跟學弟曖昧。他對牛奶過敏，我四處尋找替代品，說服他和我一起喝杏仁奶。其實我挺厭惡杏仁刺激性的氣味，但是愛情的奇幻力量，讓人勇往直前，刀山劍海，捨我其誰。

　　「這種杏仁粉很健康，對體質過敏的人有幫助。」小菲說。

　　「好用心，真是好太太。」我說。

　　「沒有啦，我先生教的。」

　　小菲俐落地拿起鳳梨，像個女俠，刷刷地去掉外皮，刀起刀落，一片片黃澄澄的鳳梨，像孔雀開屏般呈現在眼前。對於喜歡吃點心的我而言，看著別人做甜點，內心的煩悶獲得療癒，彷彿人生的苦，都隨著烤箱裡的溫度，漸漸昇華消失。

十五分鐘後，鳳梨杏仁蛋糕上桌，由於用的是健康食材，沒有外頭奶油糖霜的花俏雕飾，就像小菲本人，簡約低調，料好紮實。我在片尾，充當一回試吃人，微酸的鳳梨，綜合蛋糕的綿密，有點甜又不太甜，讓人重溫初戀的滋味，誰能擋得住情愛的魔力？有種眷戀一輩子戒不了。

　　「你先生好幸福，許多家庭都外食，像我就是會吃不會煮。」我說。

　　「其他我不行，不像你們單身女強人比較厲害，我先生常說我沒用。」

　　「這年頭，男人只剩一張嘴。」我說，小菲和我相視大笑。

　　我問小菲想要全家福照片入鏡嗎？她指向客廳書架，透過鏡頭來個close-up。照片上她的先生戴著墨鏡，一臉嚴肅，我突然哭笑不得，沒料到他竟然是學弟。

臨走前小菲叫我帶份蛋糕回家。我在家中，細細品嘗，這杏仁味如此熟悉，鳳梨依舊香甜，卻物是人非事事休。可是我沒有想像中難過，舊愛雖美，但店裡還有許多新品上市，等我笑納入口中。

※心動金句：

看著別人做甜點，內心的煩悶獲得療癒，彷彿人生的苦，都隨著烤箱裡的溫度，漸漸昇華消失。

●主題徵文「午後留聲機」邀稿中，歡迎踴躍投稿！☞ 瞭解更多

我要看更多，歷屆主題徵文


鳳梨 甜點 徵文 讀創故事

相關新聞

【歡迎光臨忘憂早餐店．徵文首獎】徐子桓／幸福配方清漿油條

瞭解完整「歡迎光臨忘憂早餐店」主題徵文快訊： udn閱讀網路徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」優勝金榜公布 文／徐子桓 　　源於小時候對早餐的印象，豆漿與油條很適合一天的開始，從父輩、祖父輩，乃至更

「午後留聲機」不限期徵文，募集你我重要的聲音記憶！

我們一直都在，等你說一段與「聲音」有關的故事 還記得，日前社群平臺上紅極一時的「#打一句有聲音的句子 Challenge」挑戰嗎？有沒有讓你回憶起難以忘懷的聲音記憶或故事呢？ 也許是重要之人的一句

【甜蜜滋味‧徵文佳作】長堤美女／鳳梨杏仁的初戀

主題徵文「甜蜜滋味」為阿默典藏蛋糕、讀創故事攜手企劃，邀請大家分享心目中的甜點記憶，搶先公布得獎入選作品 文／長堤美女 　　下班後參加讀書會，認識一位臉蛋圓圓，笑起來瞇著眼的家庭主婦，小菲。她

【歡迎光臨忘憂早餐店．徵文貳獎】葉志輝／跨越地球的三碗粥

瞭解完整「歡迎光臨忘憂早餐店」主題徵文快訊： udn閱讀網路徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」優勝金榜公布 文／葉志輝 作為一個旅遊作家，在異鄉吃早餐是司空見慣的事情，從星級飯店的豐富Buffet到

【歡迎光臨忘憂早餐店．徵文參獎】斑比／回嘉吃魚粥・煎赤赤的模範表現

瞭解完整「歡迎光臨忘憂早餐店」主題徵文快訊： udn閱讀網路徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」優勝金榜公布 文／斑比 嘉義的美食種類繁多至無法一一細說，若真要認真說起，想必花個幾天幾夜也還不能將各家

【歡迎光臨忘憂早餐店．徵文佳作】李亞蓮／行動早餐店

瞭解完整「歡迎光臨忘憂早餐店」主題徵文快訊： udn閱讀網路徵文「歡迎光臨忘憂早餐店」優勝金榜公布 文／李亞蓮 「碗粿、米糕、炒麵、饅頭……」「豆漿、米漿、奶茶……」語速緩慢、聲調平淡的車上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。