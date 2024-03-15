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專家質疑成立「食安檢驗基金」 恐與食安基金衝突

聯合報／ 記者賴昀岫陳雨鑫／台北報導

蘇丹紅事件延燒，行政院長陳建仁昨指示成立「食安檢驗基金」，協助有意願進行自主檢驗的中小型業者，衛福部長薛瑞元說，目前尚在規畫中。不過食安辦前主任康照洲質疑，突如其來的檢驗基金，令人不曉得要解決哪一項問題，與現行的食安基金恐有衝突。

薛瑞元表示，相關基金目前還在規畫中，主要是業者反映，雖有意願進行自主檢驗，但卻因檢驗費用高，導致成本不易負擔，才請衛福部研議，協助有意願自主檢驗的業者檢驗，不過這牽涉「收支應用管理辦法」調整，預計由衛福部主責，和其他部會合作。

不過康照洲認為，現行食品安全衛生管理法已有食安基金，再設置食安檢驗基金，兩項基金恐會有衝突，且行政院未詳細說明，突如其來的檢驗基金，令人不曉得要解決哪一項問題。

康照洲也提到，要求每一個業者長期透過檢驗自行把關「幾乎是不可能」，二○一一年爆發塑化劑事件時，當時曾想過運用公務預算，由政府設置實驗室，提供給食品業者，用較低的價格檢驗，但後續認為成本過高等因素，並未設置，如今行政院提及「食安檢驗基金」，恐是期待將把關機制訴諸到檢驗身上。

此次蘇丹紅事件，被認為是「系統性問題」。康照洲說，邊境把關機制及對食品業者管理恐需重新爬梳，針對相關漏洞檢討才是正確之道。

中興大學食品暨應用生物科技學系特聘教授謝昌衛說，未來基金上路後，「誰可用到這個基金」，是政府跟業者要思考的。

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