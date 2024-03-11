檢出蘇丹紅製造、出口廠商 政院：無限期禁止輸入

蘇丹紅食安風暴持續擴大，行政院今天召開「因應蘇丹紅事件研商會議」，針對「前端源頭阻絕、後端市場稽查」達成七大共識，由衛福部無限期禁止檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，禁止該輸入業者輸入該類產品，產品並於邊境予以沒入銷毀；教育部釐清暫停使用調味料措施，檢視庫房、廚房調味料。

行政院副院長鄭文燦今天於行政院主持「因應蘇丹紅事件研商會議」，與相關部會針對釐清蘇丹紅事件之輸入原料及下游產品清查情形，以及補強本事件所暴露食安管理漏洞的措施進行討論。

鄭文燦表示，辣椒粉的用途廣泛，違規辣椒粉除了直接販售，也被製成其他調味料以及各式食品，影響社會甚鉅，各相關單位持續查處下架，以免更多國人誤食受害，各相關部會也應於一個月內完成流向查驗，並同步向國人說明釋疑。截至今日22批驗出蘇丹紅之違規辣椒粉，主要非法業者都有犯罪行為，有的明知產品含非法蘇丹紅成分卻繼續賣給其他業者，有的曾在邊境被驗出，貨品遭退運後又換個名義重新輸入。

高雄市政府已命津棧公司、佳廣公司及相關企業暫停作業、停止販賣、停業，裁處438萬元，被告4人遭高雄地檢署移送，法院審理分別交保候傳，檢方提出羈押抗告。新北市政府已命保新公司停止販售，裁處200萬元，被告遭新北地檢署移送，法院羈押禁見1人。雲林縣政府已命濟生公司停止作業，裁處200萬元，被告遭雲林地檢署移送，法院羈押禁見2人、5人交保，三案共計已裁罰838萬元。

鄭文燦表示，面對這些欠缺道德的食安犯罪行為，政府絕不放任寬待，一定嚴懲重罰。蘇丹紅事件也發現邊境的食安管理恐有不足之處，包含對於食品驗出違法物質的自主通報，以及不肖業者以註冊多家國內外公司組織犯罪的預防意識皆需儘速補強，因此，衛福部以及各部會應該立即檢討管理措施，提出有效整合前端邊境源頭阻絕，以及後端業者與市場稽查的管理方案，並且加強跟地方政府衛生單位合作，重建國人對食安的信心。

今日研商會議達成共識如下：

一、前端源頭阻絕方面：（1） 請衛福部無限期禁止檢出蘇丹色素產品的境外製造廠或出口商輸入，禁止該輸入業者輸入該類產品，產品並於邊境予以沒入銷毀。（2） 針對邊境驗出有毒物質或異物、攙偽假冒、添加非法添加物的原料或食品，即刻停止該製造廠之輸入，對同產地之所有製造廠採100%逐批查驗。（3） 追蹤境外原料源頭，針對輸入前述產品的販售業者，請經濟部、財政部比對可能業者名單，若輸入同品項、同負責人、同地址的業者，則納入邊境預警名單。

二、在後端市場稽查方面：（1）衛福部加強與地方政府衛生單位聯繫，指揮下游產品下架事宜。並請衛福部加強專區資訊提供及食品業者聯繫，請業者至專區比對驗出蘇丹色素之業者、產品及批號，自主下架原料或產品。（2） 行政院盡速召開中央地方整合會議，邀請衛福部、相關部會、地方政府衛生單位共同參加，討論此次蘇丹紅事件後續的食安強化措施並提供意見，以及中央與地方後續如何合作，執行本案的業者輔導以及後端市場稽查。（3） 請教育部因應釐清疑慮暫停使用調味料之措施，調整設計菜單、落實學校午餐驗收，檢視廚房與庫房內之調味料，並落實食材供應商及採購契約的履約管理。另外，亦請國防部把關國軍弟兄的膳食，盤點副供中心清查應下架產品品項，通告採購單位停止使用，擴大同類產品送認證實驗室檢驗。（4） 法務部與高檢署已啟動「打擊民生犯罪連繫平臺」整合量能積極查辦，請加強高檢署與中央行政單位、各地檢署與地方衛生單位的縱向與橫向聯繫網絡，隨時交換情資，如業者明知違法繼續販售或使用，則檢察機關依法偵辦、全力查緝。