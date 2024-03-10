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王必勝：驗出蘇丹紅 延長禁輸時限

聯合報／ 記者林琮恩簡慧珍林敬家／連線報導
衛福部次長王必勝表示，未來延長違規業者禁止進口時限，杜絕蘇丹紅事件需「從源頭阻絕做起」。記者林琮恩／攝影
衛福部次長王必勝表示，未來延長違規業者禁止進口時限，杜絕蘇丹紅事件需「從源頭阻絕做起」。記者林琮恩／攝影

蘇丹紅辣椒粉食安風暴至今未歇，衛福部食藥署前天要求全台校園營養午餐禁用辣椒粉一個月，期間將徹查國內相關產品，食藥署副署長林金富強調，查完這一波「保證市場沒有違規辣椒粉」。衛福部次長王必勝表示，杜絕蘇丹紅事件需「從源頭阻絕做起」，即起邊境採百分之百逐批查驗，驗出含蘇丹紅即禁止進口，將延長禁止進口時限，此舉才能有效遏阻違法業者。

食藥署自去年十二月十一日起，對中國大陸進口的辣椒粉採百分之百逐批查驗，該專案預計執行至今年六月十日為止。因雲林濟生公司爆出違規使用蘇丹紅添加至辣椒粉，最上游原料是向大陸的三禾藥業進口，後續再爆高雄津棧、佳廣販售的含蘇丹紅辣椒粉，也是向大陸業者進口。自二月廿日起，禁止廿一家大陸辣椒粉出口商以及製造商輸入產品至台灣三個月。

王必勝表示，食藥署現階段採邊境「從嚴管理」，不只禁止大陸辣椒粉出口商及製造商禁輸三個月，同時對於不分來源國輸入的辣椒粉，採百分之百逐批查驗，且一旦驗出含有蘇丹紅，即禁止進口，後續會將查驗違規禁止進口的時間拉長，才能有效嚇阻事件，在不分國別全數查驗的情況下，業者也難透過轉變公司名義、轉口貿易等，再把產品引進國內，禁止問題廠商進口後，食藥署將根據過去的資料與抽驗結果，一層一層把問題產品找出來，日後也會從嚴管理。

有關外界擔心，衛福部食安查緝人力是否充足，能夠應付目前後市場、邊境同步查驗的情況。王必勝打包票，目前人力充足，除食藥署有查驗人力編制，也會與地方政府合作，一定會在一個月內，解決蘇丹紅問題。根據食藥署統計，截至三月八日，共計下架及封存辣椒粉及其產品，已達十五萬二○七二點八公斤。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，蘇丹紅的查核已經到一定階段，近期要完成後市場查驗應該可以做得到；不過，蘇丹紅摻入辣椒粉並非新問題，目前邊境查驗提高強度，但難長久維持，政府應該檢討現有機制，把食品進口商當成食品業者來規範，進口食品、食材流向應該明確登錄掌握，一旦有問題才能溯源追查。

衛福部食藥署前身食藥局前局長康照洲說，短期內要全面掌握源頭到中下游供應鏈、完全溯源有困難，尤其家庭或小型工廠沒開發票或收據，食品溯源追查常斷鏈，根本之道應進行全面的商業調查。

王必勝 蘇丹紅 衛福部 辣椒粉 食安 食藥署

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