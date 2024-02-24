台積電熊本廠徵食堂員工！超狂薪資待遇曝光 網狂喊：好想去

身為台灣晶圓製造龍頭的台積電，進駐日本熊本縣菊陽町的熊本一廠（JASM）於今（24）日盛大開幕，日前已有大批工作人員進廠上工。而近日有網友在日本求職網站上看到一則熊本一廠食堂的職缺，令網友驚訝的是，不只薪資待遇好到沒話說，甚至連餐食、住宿及交通費都全包，讓網友直呼「好想去！」

該網友在FB社團「日台交流広場」發文分享他在日本求職網站上看到的人員招聘資訊，該職務為台積電熊本一廠的食堂派遣社員，負責準備公司的員工餐，每日工作時長為8小時，周休2日，時薪3000日圓（約為新台幣630元），且餐食、住宿及交通費全包括在內，讓原PO直呼，「看到這個好想去熊本！」

貼文一出，網友紛紛大喊，「太誘人了」、「月入10萬台幣」、「好想去」、「1天4800台幣，幾近月入10萬」、「在台灣餐飲絕對看不到這樣的薪水」、「要請掃厠所的，我要去」、「如何聯絡謝謝」、「有日本度假村Buffet工作經驗可以嗎」。

不過也有網友表示，「要有特級廚師證」、「大家都搞錯了，一般這種食堂都是外包廠商。不要誤以為自己可以變成台積電員工喔，有辦法適應日本服務業的做事方式再説喔」、「記得還要扣住民稅和所得稅哦」。