醫院評鑑公布 醫學中心「增額」3家

增至22家 打破二十多年上限

全國十九家醫學中心家數已維持廿多年，昨天打開上限，衛福部公布台北區、北區等醫學中心評鑑結果，台北區新增兩家，目前為準醫學中心的台北慈濟、雙和醫院均晉升醫學中心，而北區則新增新竹台大分院，三月一日起生效，屆時全國將有廿二家醫學中心。

最新醫學中心醫院評鑑報告顯示，台北區（包含台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣）評定十家醫學中心，除現有的台大、北榮、三總、馬偕、新光、國泰、萬芳、亞東外，增額台北慈濟以及雙和醫院兩家。北區（桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）則因區域人口數增加，在林口長庚外，新增新竹台大分院。

全台22家醫學中心分布 製表／元氣中心

慈濟雙和 「幾乎同燈同分」

外界質疑，衛福部打破了醫學中心家數天花板，部長薛瑞元回應，「這不算打開家數限制，而是增額。」台北區增額兩家，原因為分數接近，幾乎「同燈同分」，這也是本次評鑑延後公布的主因。

薛瑞元表示，此次第七至十名的成績差異不到○點四分，均符合醫中、準醫中資格，形同「同燈同分」，因此決議增額；若今年後續中部、南部、東部等醫院評鑑也出現分數相近狀況，也將比照辦理，增加醫學中心員額。

台北慈濟、雙和醫院名義上為準醫學中心，但實際上仍屬區域醫院，升等醫學中心後，將增加就醫民眾部分負擔，薛瑞元提醒，醫院務必多做宣導，讓病患及家屬了解原因。

健保署副署長龐一鳴指出，新增三家醫學中心（雙和、台北慈濟、新竹台大分院）累計每日門診患者約一萬人，急診約五百人；由於醫院升級時，也將改變部分負擔，去年底健保署已請醫院預作準備。

這項醫院評鑑升等將在三月生效，龐一鳴指出，從區域醫院升等醫學中心，確實增加民眾就醫負擔，例如，門診基本部分負擔部分，區域醫院二四○元，但醫學中心則為四二○元，多出一八○元。至於急診部分負擔增加更多，區域醫院四○○元，醫學中心七五○元，多出三五○元。

醫界憂心 稀釋健保總額點值

部分醫界人士擔心，增加三家醫學中心，恐再稀釋健保總額點值。

薛瑞元說，台北區新增兩家醫學中心，預估多出一億六千萬點，占該分區總點數之萬分之九，對健保財務影響尚屬輕微。北區則因人口數已近四百萬，依人口成長之醫療需求，增加一家醫學中心，該區點數約增五千六百萬點，占該分區總點數之萬分之七。

薛瑞元指出，醫學中心評鑑目的在於提升醫學中心服務品質，並盼醫院配合政策發展，並非為了排序成績而設計；再者，每家醫院評鑑時，委員成員均不同，加上該制度已有近廿年未仍大幅度修正，以致各院評鑑成績分數差異逐漸縮小。