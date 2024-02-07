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義大醫院被點名 有望升格

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

台北區新增台北慈濟、雙和醫院兩家醫學中心，衛福部長薛瑞元指出，評鑑分數過於接近，因此決定增額醫學中心額度，若是今年後續中部、南部、東部等醫院評鑑也有類似「同分同燈」狀況，也將比照辦理。醫界預估，身為「準醫學中心」的高雄義大醫院，有望晉升為醫學中心。

「這不算打開家數限制，而是增額。」薛瑞元說，台北區醫院評鑑結果顯示，前十名都符合醫中、準醫中資格外，排名第七至十名成績更是差不到○點四分，因此回頭檢討如何對整體發展有利，以致延遲公布成績。

至於未來醫學中心評鑑是否會打開家數限制？薛瑞元表示，這將由醫學中心評鑑改革決定，但未來評鑑制度一定會更加嚴格並持續更動，且會以是否通過門檻為重要基準，另聘用專任評鑑委員，以強化公平客觀性。

高屏區、南區、東區、中區等醫院評鑑即將展開，薛瑞元表示，如果出現「同分同燈」類似情況，將比照辦理，增加醫學中心名額。

醫學中心評鑑係採取申請制，需兩年提出申請，薛瑞元表示，目前已知準醫學中心的義大醫院將參加高屏區醫院評鑑，目前南區則有奇美、成大等兩家醫學中心，台大雲林分院、嘉義基督教醫院、大林慈濟也將參與評鑑。中區跟東區則沒有新的競爭醫院。

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