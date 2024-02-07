新聞眼／擅改遊戲規則 衛福部公信力盡失

「鋪梗」近三個月，衛福部先以「分數還沒出爐」作為緩兵之計，後續再以「鑑別度不足」為由，遲不公布評鑑結果。如今結果出爐，果然「增額錄取」，新店慈濟、萬芳並列醫學中心。衛福部打破規則，從延遲公布的那一刻起，已讓這次評鑑結果蒙上陰影，公信力盡失，外界質疑，原來想晉升醫學中心，最佳管道就是「靠關係」。

三家醫院贏得面子，印上燙金醫學中心榮譽，但習慣回診就醫的患者卻是荷包失血，明明掛同一醫師，拿同樣的藥物，從三月起，如醫院維持原來的掛號費，每次門診至少得多花一八○元；健保署統計，雙和、台北慈濟、新竹台大分院等三家醫院每日就診人數破萬，而眾多病友也只能無奈以對。

為了打開醫學中心家數天花板，薛瑞元日前強調，醫院評鑑相關規定不合時宜，已廿多年不曾修訂，但事實上，去年北區、台北區醫院評鑑標準可說是大修過的新版本，係由一○八年時任醫事司長的石崇良主導，目的就是「需具有鑑別度」，除了需要具備醫學中心水平，在「優良項目」中還必須達到一定比率，另擬定一些加分項目。

為了打破醫學中心家數上限，薛瑞元找盡理由，予以合理化，除了缺乏鑑別度，記者會上也端出了「有助於新北市醫療資源」，但明明多出三家醫學中心，卻又玩起文字遊戲，「這不算打開家數限制，而是增額。」

再者，欲改變重大政策，理應具備充分理由，以昭公信，然而薛瑞元並未公布這次醫院評鑑排序及各家分數，僅以「排名第七至十名的成績差不到○點四」簡單帶過。

前任部長陳時中、現任部長薛瑞元均為北醫校友，而兩名次長也是出於北醫體系，不少醫界人士早已戲稱「衛福部已成北醫幫」，而這次北醫大集團「三中二」，連雙和醫院也意外上榜，這讓不少大型醫院灰心，原以為只要努力演練、不斷模擬，就有機會爭取晉升醫學中心，如今看來，「靠關係」似乎更重要。

多年來，各醫院醫護人員詬病「醫院評鑑有如紙上談兵」，大作表面功夫，且勞師動眾，這也是不少護理師離職原因；這次衛福部隨意更改遊戲規則，恐已損及政府公信力和醫院評鑑威信，更讓醫學中心金字招牌蒙塵，令人遺憾。