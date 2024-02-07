聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／擅改遊戲規則 衛福部公信力盡失

聯合報／ 本報記者陳雨鑫李樹人

「鋪梗」近三個月，衛福部先以「分數還沒出爐」作為緩兵之計，後續再以「鑑別度不足」為由，遲不公布評鑑結果。如今結果出爐，果然「增額錄取」，新店慈濟、萬芳並列醫學中心。衛福部打破規則，從延遲公布的那一刻起，已讓這次評鑑結果蒙上陰影，公信力盡失，外界質疑，原來想晉升醫學中心，最佳管道就是「靠關係」。

三家醫院贏得面子，印上燙金醫學中心榮譽，但習慣回診就醫的患者卻是荷包失血，明明掛同一醫師，拿同樣的藥物，從三月起，如醫院維持原來的掛號費，每次門診至少得多花一八○元；健保署統計，雙和、台北慈濟、新竹台大分院等三家醫院每日就診人數破萬，而眾多病友也只能無奈以對。

為了打開醫學中心家數天花板，薛瑞元日前強調，醫院評鑑相關規定不合時宜，已廿多年不曾修訂，但事實上，去年北區、台北區醫院評鑑標準可說是大修過的新版本，係由一○八年時任醫事司長的石崇良主導，目的就是「需具有鑑別度」，除了需要具備醫學中心水平，在「優良項目」中還必須達到一定比率，另擬定一些加分項目。

為了打破醫學中心家數上限，薛瑞元找盡理由，予以合理化，除了缺乏鑑別度，記者會上也端出了「有助於新北市醫療資源」，但明明多出三家醫學中心，卻又玩起文字遊戲，「這不算打開家數限制，而是增額。」

再者，欲改變重大政策，理應具備充分理由，以昭公信，然而薛瑞元並未公布這次醫院評鑑排序及各家分數，僅以「排名第七至十名的成績差不到○點四」簡單帶過。

前任部長陳時中、現任部長薛瑞元均為北醫校友，而兩名次長也是出於北醫體系，不少醫界人士早已戲稱「衛福部已成北醫幫」，而這次北醫大集團「三中二」，連雙和醫院也意外上榜，這讓不少大型醫院灰心，原以為只要努力演練、不斷模擬，就有機會爭取晉升醫學中心，如今看來，「靠關係」似乎更重要。

多年來，各醫院醫護人員詬病「醫院評鑑有如紙上談兵」，大作表面功夫，且勞師動眾，這也是不少護理師離職原因；這次衛福部隨意更改遊戲規則，恐已損及政府公信力和醫院評鑑威信，更讓醫學中心金字招牌蒙塵，令人遺憾。

北醫大 薛瑞元 醫學

延伸閱讀

食藥署複驗台中問題豬肉 薛瑞元：3天內有結果

醫學中心增額錄取為改革鋪路 評鑑未來六大方向曝

成績相近讓衛福部延後公布 醫學中心增額今年還有機會

台糖豬肉複驗 薛瑞元：無預設立場但地方派員參與無前例

相關新聞

醫院評鑑公布 醫學中心「增額」3家

增至22家 打破二十多年上限

新聞幕後／最難產醫院評鑑 難掩操作痕跡

延宕多時的醫學中心評鑑結果，昨天終於公布。暌違七年，距離上次評鑑年代久遠，此次不但是史上最煎熬，過程曲折，恐怕也是史上最...

新聞眼／擅改遊戲規則 衛福部公信力盡失

「鋪梗」近三個月，衛福部先以「分數還沒出爐」作為緩兵之計，後續再以「鑑別度不足」為由，遲不公布評鑑結果。如今結果出爐，果...

義大醫院被點名 有望升格

台北區新增台北慈濟、雙和醫院兩家醫學中心，衛福部長薛瑞元指出，評鑑分數過於接近，因此決定增額醫學中心額度，若是今年後續中...

萬芳醫院過關 破落馬傳言

醫學中心評鑑結果昨揭曉，台北區醫學中心增加台北慈濟、雙和醫院，加上原本的萬芳醫院，形成「八加二」，也打破先前萬芳醫院落馬...

民團：醫院贏面子 民眾荷包失血

台北區醫院評鑑「八加二」，北區「加一」，衛福部長薛瑞元昨宣布「增加三家醫學中心」，引發醫界及民團不滿，質疑衛福部打亂分級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。